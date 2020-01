Contra 7: Sensualidad, talento y una pedida de mano

En el set del reality Yo me llamo se llevó a cabo el tan esperado Contra 7, en el que Ronico-Grisel, Ronald-Anabel y Eloísa -Enrique se enfrentaron en un desafio de baile para el deleite de todos sus seguidores que esperaron durante toda la semana para saber cuál es la mejor dupla de Unitel.

El show empezó con la presentación del dúo de Calle 7. Anabel Angus, enfundada en traje de sexy cabaretera, bailó Moulin Rouge y derrochó mucha sensualidad en la pista. Luego Ronald Arnez sorprendió con una coreografía, en la cual usó tacones como todo un experto. Para cerrar con broche de oro los 'tíos' del reality de competencias movieron sus caderas al ritmo de Bailan rochas y chetas de Nene Malo.

La presentación de esta primera dupla fue muy aplaudida por el público; sin embargo el jurado hizo varias observaciones. Por ejemplo Nial Gandarilla les dijo que ellos no saben nada de baile, pero que se merecen un premio al esfuerzo. "Anabel es el lado bueno de la coreografía, gracias a ella no vi a Ronald", agregó el 'chico malo' de Yo me llamo.

El segundo dúo de presentadores que bailó en la pista fue Eloísa Gutiérrez y Enrique Koch. Los novios y colegas de La Revista de La Paz, optaron por mover el esqueleto con un mix de varios géneros musicales, que incluyó reguetón y cumbia pop. Más allá de su presentación, lo que llamó la atención fue la pedida de mano de Koch a Gutiérrez.

"Eloísa, desde que te conocí supe lo que era el amor incondicional. Gracias por ser mi compañera, gracias por ser la que me apoya, la que está durante mis alegrías y mis llantos. Te amo muchísimo. Esta noche quiero preguntarte si quieres hacer un voto de amor incondicional y eterno", dijo Enrique a su pareja.

En ese momento la 'tía Elo' se quedó sin palabras y solo le dio un beso y lo abrazó.

La tercera presentación estuvo a cargo de Grisel y Ronico, los conductores de Yo me llamo. Cuéllar, vestido con una malla negra, combinada con un pareo y tacones, abrió el show bailando Single ladies (Beyoncé). En el seguiente cuadro fue el turno de Quiroga, que bailó y cantó Oops!...I Did It Again, de Britney Spears. Durante esta coreografía Ronico le dio un anillo de compromiso a Grisel (su expareja y madre de su hijo), pero ella le respondió que no quería casarse y que igual se quedaba con la joya. Luego Ronico aclaró que solo quería vender el anillo por Bs. 500.

Para finalizar su participación en la pista, los presentadores de Yo me llamo interpretaron a Prince Royce y Shakira para cantar y bailar Deja vu.

El jurado quedó encantado con la actuación de esta dupla y Nial no dudó en decirles que los admira y que son unos artistas increíbles y que con su presentación superaron sus expectativas. Andrea Herrera, que también fue parte de la mesa de jueces, comentó que le pusieron mucho sentimiento a sus coreografías. Por su parte, Nataly Justiniano, más allá de elogiar la presentación de Ronico y Grisel les pidió que se den un beso, ya que todo el público lo pide.

Ante esto 'Gri' respondió que el beso ya quedó chico, tomando en cuenta la simulación de 'pedida de mano' que le hizo Ronico durante la presentación de un video que colocaron en medio de su baile.

Para saber

La votación para conocer a la mejor dupla de la red Unitel está abierta desde el sábado y el público es el que decide quienes son los ganadores emitiendo su voto en este link: http://v3.unitel.tv/voto.php

Si te los perdistes, te mostramos los videos:

Anabel y Ronald:

Grisel y Ronico:

Eloísa y Enrique: