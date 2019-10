Evo denuncia presencia de la CIA en el MAS

El presidente de Bolivia, Evo Morales, sorprendió con sus declaraciones este domingo en el programa El Pueblo es noticia que transmite la televisora del Estado, Bolivia TV, al asegurar que la CIA (Agencia de Inteligencia de Estados Unidos) se ha incrustado en el interior de su partido político, el Movimiento Al Socialismo (MAS), con el que gobierna Bolivia desde 2006.



Otro dato que soltó el mandatario boliviano durante su entrevista dominical fue de que la ‘derecha’ se ha infiltrado en el MAS con el fin de enfrentar y dividir a la militancia del movimiento político del que también él es el máximo líder.



"Hay presencia de la CIA dentro del MAS como no pueden hacer golpe desde Estados Unidos (porque) el pueblo se levanta, como no pueden ganar democráticamente, entonces se infiltran y tratan de enfrentarnos", dijo Morales, citado por la agencia de noticias ABI.



El mandatario explicó que la decisión de algunos masistas de candidatear junto a otros partidos al no tener espacio en el MAS, ha dado lugar a la infiltración de la derecha.



Agregó que a esta infiltración se suma la ambición de algunos militantes, que son tentados o conquistados, lo que los lleva a la traición; sin embargo, afirmó que "es su derecho respetamos, siempre vamos a respetar solo el pueblo nos juzgará en poco tiempo".