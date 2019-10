Bolivia intenta vencer nervios y fallas técnicas en Viña

Qué fue lo que pasó para que Pasión Andina obtuviera la calificación más baja en la competencia folclórica del segundo día del Festival de Viña del Mar? El cantautor argentino y presidente del jurado, Pedro Aznar, contestó que no hará referencia a ningún caso particular.



Con este cuestionamiento pendiente y con el propósito de vencer los nervios, que ayer los traicionaron, y solucionar las fallas técnicas que afectaron a la guitarra y a la voz principal del grupo, el quinteto orureño hoy se subirá nuevamente al escenario de la Quinta Vergara, buscando revertir el resultado.



Era difícil no sentir los ánimos disminuidos y así estuvieron los chicos ayer por la mañana: con la moral baja por el desalentador 5,1 que le otorgaron los 10 jueces a su caporal Morena.



Nelzon Gutiérrez, líder y compositor de Pasión Andina, explicó a EL DEBER que durante la puesta en escena, los retornos de su guitarra y de Juan Javier Valdez, vocalista del grupo, fallaron, a pesar de que en las pruebas de sonido no identificaron este problema.



“Un retorno es la referencia armónica, vocal y rítmica y lamentablemente dos de los cinco integrantes no la tuvimos. No podemos culpar únicamente a este factor, también nos dejamos vencer por la presión. Esta y otras fallas han sido identificadas y mañana las solucionaremos para hacer un excelente papel”, expresó Gutiérrez sobre su nueva actuación, que tendrá lugar hoy, pasada la medianoche.



Asimismo, contó que durante la madrugada de ayer los chicos se dedicaron a repetir una y otra vez el video de la presentación para captar sus errores y posteriormente descansaron durante toda la mañana.

Ya por la tarde, el mánayer de la agrupación, Cristian Orellana, transmitió la decisión del grupo de no vertir más declaraciones a la prensa y de evitar las redes sociales para no cargarse con las críticas recibidas.



Lo cierto es que Pasión Andina prometió dejar el alma en la Quinta Vergara e independientemente del resultado, consideran que el caporal boliviano ya no es un ritmo folclórico desconocido.



La situación de esta noche

Tras la primera ronda de presentaciones el primer lugar lo ocupa Chile con su representante Elizabeth Morris, que logró 6,2 de puntaje. Le sigue Perú representado por Álex Ramírez, que ganó un 5,6; el grupo Bendito Parche de Colombia con 5,3; en representación de Brasil, Marco Castillo con 5,2; Bolivia con 5,1 y de Argentina, Ricardo di María recibió un 4,0. A estas notas se suman los promedios de hoy y mañana