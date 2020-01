Un siglo, Andrés Escobar y duelo Colombia-EEUU

La Copa América de Fútbol celebra un siglo de existencia para confirmarse como el torneo más antiguo de la historia, con una jornada inaugural llena de símbolos alrededor del duelo Colombia-Estados Unidos.



Desde que en 1994 se enfrentaron precisamente en territorio norteño, la rivalidad entre colombianos y estadounidense en balompié se ha convertido en algo tradicional. Son partidos duros y con mucha entrega de ambas partes.



Mañana no debe ser la excepción en esta ciudad universitaria, a 75 kilómetros de San Francisco, y que en 2016 aparece con reflectores: el SuperBowl del fútbol americano en febrero, y ahora la apertura de la Copa América Centenario.



Cuando el mercantilismo y la comercialización no inundaban al deporte de las multitudes, José Piendibene, El Maestro Charrúa, anotaba el primer gol de la Copa América en 1916, en una lid ganada por Uruguay.

Después el trofeo quedó en tierras uruguayas durante 15 ocasiones. El campeón defensor es Chile, que anda, sin embargo, en horas bajas con tres reveses de su nuevo entrenador, el argentino Juan Antonio Pizzi.

Como es imposible pasar la página de Andrés Escobar, el tema reflota a horas del comienzo del certamen continental. Colombia iba acompañada de mucho bombo en la Copa Mundial de Estados Unidos 1994 y el defensor cafetero no hizo bien su trabajo.



Un excelente zaguero que sin quererlo, como es habitual, anotó un autogol en partido crucial que daba el pase a octavos de final a los 35 minutos y luego Ernie Steward marcó el segundo para la escuadra de las barras y las estrellas a los 52.



Lleno completo en el Rose Bowl de Pasadena, 93 mil espectadores y el drama colombiano que no pudo evitar el gol tardío de Adolfo el tren Valencia en las postrimerías del choque (minuto 90).



A la eliminación de un potencial favorito de la competencia, siguió una tragedia. Andrés Escobar fue asesinado en las afueras de un bar de Medellín, presuntamente por apostadores o carteles de la droga.

Una instalación deportiva monumental con aforo para más de 71 mil personas, el Levi´s Stadium, se pasea desde ya entre los estadios más importantes que acogerán la Copa América Centenario con la participación de 16 equipos.



James Rodríguez, portento de la nueva generación de jugadores colombianos, David Ospina y Carlos Bacca, entre otros, ante las huestes de Jurgen Klinsmann y los viejos puntales Michael Bradley y Clint Dempsey.



La apertura del evento continental promete repetir el jolgorio en el mismo sitio de Beyoncé, Cold Play y Bruno Mars, preámbulo de la final conquistada por Denver Broncos a Carolina Panthers en el fútbol americano.



A cielo abierto y con césped natural, dos mil 500 metros cuadrados de techo verde y mil 800 metros cuadrados de paneles solares, es la casa del equipo San Francisco 49ers de la Liga de Fútbol Americano (NFL).

Santa Clara de Asis, fundada en 1777, es una ciudad apacible, con más de 100 mil habitantes que cuenta con una importante universidad y uno de los polos californianos de la informática.



La reserva de lujo del estadio Levi está pactada para el 6 de junio, con el duelo Argentina-Chile, los dos colosos que el pasado año se enfrentaron en la final de la Copa América. Triunfo de la Roja chilena sobre las huestes de Lionel Messi.



En la primera ronda asimismo chocarán en Santa Clara Uruguay y Jamaica, integrantes de la serie C al lado de México y Venezuela.

Finalmente al Levi´s Stadium le tocó un partido de cuartos de final de la Copa América Centenario, el sábado 18 de junio entre el triunfador de la llave C (Uruguay o México favoritos) y el segundo del D (Argentina o Chile).