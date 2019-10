EEUU y Cuba volverán a conversar antes de reabrir embajadas

Estados Unidos y Cuba este jueves no fijaron una fecha para normalizar sus relaciones y reabrir embajadas, en sus primeras conversaciones de alto nivel en 35 años en La Habana, pues persisten "diferencias profundas", pero volverán a dialogar próximamente.



"No puedo decirles cuándo exactamente ocurrirá" (la reapertura de embajadas), dijo la jefa de la delegación estadounidense, Roberta Jacobson, al término de una reunión de cuatro horas con la delegación cubana, encabezada por Josefina Vidal, cinco semanas después de la histórica reconciliación anunciada por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.



"Lo haremos tan rápidamente como podamos resolver todos los asuntos funcionales que necesitamos tratar", expresó Jacobson, quien reconoció que todavía existen "diferencias profundas" en diversos temas.



"El establecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas son solo una parte de una normalización de relaciones más amplia", añadió la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, quien destacó sin embargo que esta "primera ronda de conversaciones ha sido un diálogo positivo y constructivo".



Jacobson indicó que también habló sobre derechos humanos en la reunión, lo que fue negado por la jefa de la delegación cubana.



"Tenemos diferencias en esta materia (de derechos humanos), profundas diferencias con el gobierno cubano y eso fue parte hoy de nuestra discusión", indicó Jacobson, pero Vidal afirmó que "este tema todavía no ha sido abordado durante la discusiones".



La funcionaria cubana explicó que ambas partes volverán a conversar sobre la reapertura de embajadas.



"Acordamos continuar estas discusiones en una fecha próxima", declaró Vidal, señalando que "quedó abierta la definición de la fecha, porque ambas partes tienen que revisar sus agendas".



"No le puedo decir desde ahora si después de esa reunión van a ser necesarias otras, vamos a tener que esperar esa ocasión para tener esa definición", añadió Vidal, quien afirmó que "a pesar de las diferencias profundas que existen entre nuestros gobiernos, debemos aprender a convivir pacífica y civilizadamente con éstas".



Jacobson, primer funcionario estadounidense de alto nivel que visita la isla comunista desde 1980, y Vidal conversaron frente a frente, rodeadas de asesores, en un salón del Palacio de Convenciones de La Habana, en el segundo día de una histórica reunión bilateral, dedicada el a temas migratorios.



Las conversaciones continuarán este jueves en la tarde para tratar temas de cooperación bilateral en narcotráfico y lucha contra el terrorismo.