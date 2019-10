El chavismo intentará blindaje antes de decir adiós a su mayoría

El chavismo celebrará este martes su última sesión ordinaria antes de ceder el control del parlamento venezolano a la oposición, en una jornada en la que podría tomar medidas para blindarse de cara a la legislatura que arrancará el 5 de enero.



El presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, anticipó que el oficialismo cumplirá su agenda legislativa antes de que culmine el año, incluido el nombramiento de una docena de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Esta decisión resulta clave ante un futuro choque entre gobierno y parlamento -en el que la oposición de centroderecha tendrá dos tercios de los diputados, lo que obligaría a que ciertas disputas tengan que ser dirimidas por la máxima corte venezolana.



Tras el fin del período legislativo regular, normalmente se activa una "comisión delegada" que funciona hasta el inicio de la nueva legislatura. Una sus facultades es convocar a sesiones extraordinarias.



Integrada por Cabello -número dos del chavismo- y demás directivos de la cámara, esta comisión sin embargo "no tiene facultades legislativas ordinarias ni puede hacer nombramientos", explicó a la AFP el constitucionalista Gerardo Fernández, profesor de la Universidad Central.



Para designar a los jueces del TSJ, por ejemplo, tendría que citar a sesiones extras, indicó Fernández, quien no obstante estima insuficiente el tiempo para cumplir con los requisitos de ley.



Por ello, de darse esos nombramientos "podrían ser revocados por la nueva Asamblea", advirtió.



Con el fin de analizar los escenarios que plantea el remate de la legislatura, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se reunía este lunes a puerta cerrada, dijo a la AFP el secretario ejecutivo de la coalición opositora, Jesús Torrealba.



"No me queda duda que Diosdado Cabello buscará que los magistrados sean nombrados con la mayoría que tienen y llenar el Tribunal con jueces afines al partido de gobierno", declaró a la AFP Juan Manuel Trak, investigador del Centro de Estudios de la Universidad Católica Andrés Bello.



El período legislativo llega a su fin en un ambiente tenso tras la contundente derrota del chavismo en las elecciones del 6 de diciembre, en las que la oposición le arrebató el control de la Asamblea por primera vez en 16 años de gobierno.