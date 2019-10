Boliviana en Bruselas: "Todo era un caos"

"No podía creer lo que estaba pasando, todo era un caos", de esa forma comenzó su relato Ivanna Vega, una boliviana que estuvo en el aeropuerto de Bruselas cuando se produjeron los atentados ocurridos este martes.



"Llegué al aeropuerto de Bruselas como escala de mi vuelo con destino a Nueva York. Cuando aterrizamos, note algo raro. Primero no nos dejaron bajar del avión. Cuando lo permitieron, nos escoltaron hasta un bus para luego sacarnos de allí. Había mucho movimiento", dijo Vega en contacto telefónico con EL DEBER Digital.



La mujer comentó que apenas cinco minutos antes del aterrizaje de su avión, se habían dado las explosiones. Luego la Policía confirmó que un kamikaze se inmoló en este lugar dejando un saldo trágico de más de una treintena de fallecidos.



Luego de sacarlos de la terminal aeroportuaria, la llevaron, junto a otras cientos de personas, hasta un colegio para alojarlos en un campo provisional en donde les dieron comida y alimentos.



"Es complicado, ahora estoy con la ropa que tenía en el cuerpo ya que no pude retirar mis maletas pero comparada con la suerte que tuvieron las víctimas esto no es nada", apuntó.



Luego de permanecer por unas horas allí, se pudo trasladar hasta un hotel en donde pudo ver la tensión que aún se vive en las calles tras producirse los atentados y que ha dejado mucha zozobra entre los ciudadanos de Bruselas.



El informe oficial indica un saldo de 34 personas fallecidas y otras 170 que resultaron heridas tras las tres explosiones ocurridas hoy. Dos de ellas en el aeopuerto internacional y la otra en una estación de metro.