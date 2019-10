Maricruz dice a Quintana que no quiere ser 'florero'

Maricruz Ribera, modelo, expresentadora de televisión y esposa del alcalde de La Paz, Luis Revilla, respondió al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana tras los cuestionamientos que éste realizó públicamente al decir que "no votó por una patrona" ni "Primera Dama".



"Me niego a ser la mujer que solo acompaña a actos protocolares y está de florero, cuando hay un mundo de cosas de que se pueden hacer en pro de una mejor sociedad", señaló la mujer en entrevista con EL DEBER.



Conoce más: Ven machista a Quintana por dicho sobre Maricruz



Además explicó que "no existe el cargo de Primera Dama" y aseguró que "no es funcionaria municipal ni cobro un sueldo", defendiendo su emprendimiento que busca luchar contra la violencia que sufren niñas y adolescentes.



"Me sorprenden sus declaraciones pues yo no hago política, el político es mi esposo, simplemente soy una mujer comprometida a trabajar en la prevención de violencia", señaló la activista frente a la agresión de la autoridad nacional.



Lee también: Quintana cuestiona a la esposa del alcalde paceño



Señaló que la iniciativa denominada "Proyectos de la primera dama de La Paz" son cuatro programas "uno que es propio y no municipal "Yo Soy Mi Primer Amor", con el cual llegare a Santa Cruz en enero de 2016, y otros que van en el mismo marco de prevención a la violencia que son municipales, pero ideados por mi persona".



Ayer Quintana afirmó que "entendemos que Revilla tiene patrones políticos a los que responde con fidelidad. En ese contexto yo le diría a Revilla que yo no soy empleado de su mujer para recordarle que los paceños no votaron para su mujer para convertirla en primera dama".



Puedes ver: “Me enamoré de La Paz antes que de mi marido”



La autoridad municipal paceña, sobre el incidente, dijo que "parecen declaraciones machistas y autoritarias, como a las que está acostumbrado permanentemente el ministro Quintana. No me extraña que promueva un Decreto para que los funcionarios sean solteros".



Fragmento de la respuesta de Revilla:,

#ÚLTIMO Alcalde Revilla califica de "machistas" los dichos de Quintana sobre su esposa, Maricruz Ribera pic.twitter.com/cI9RzMhI9g— EL DEBER (@diarioeldeber) octubre 15, 2015 n n n n