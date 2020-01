Trabajadores de termoeléctrica de Yacuiba declaran huelga

Unos 300 trabajadores de la segunda fase de la planta termoeléctrica del Sur en el municipio de Yacuiba,exigiendo mejores condiciones laborales. La medida es de carácter indefinido contra la empresa ESE Construcciones Eléctricas.Rubén García, representante de los trabajadores movilizados, manifestó su molestia porque según dice, la; a un maestro albañil Bs 2.500, a diferencia trabajadores de otros departamentos que perciben arriba de Bs 5.000.; también exigimos que nos den alimentación completa y no sólo almuerzo. Además que podamos trabajar 25 días y 5 de descanso, no así como ahora de lunes a sábado", protestó.Las demandas fueron puestas a conocimiento de la empresa en varias oportunidades pero hasta la fecha no recibieron respuesta según García."Un, eso no podemos permitir", concluyó.La termoeléctrica del sur, a 50 km del centro de Yacuiba. Con la primera fase el proyecto genera 160 MW. La segunda fase permitirá aumentar otros 160 MW en la generación que será inyectado al SIN.