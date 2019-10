Lino Villca asegura que no fue detenido

El exdirigente cocalero y exsenador del MAS, Lino Villca, negó este domingo que hubiera sido arrestado por la Policía en la localidad de Pucarani del departamento de La Paz, como informó a los medios gubernamentales el ministro de Autonomías, Hugo Siles.



El afectado, aliado ahora al gobernador opositor paceño, Félix Patzi, dijo que durante toda la jornada estuvo en La Paz y que, por lo tanto, no fue detenido en Pucarani.



Explicó que probablemente fue confundido con el exalcalde de Pucarani, Félix Espinoza, de quien dijo tiene información de que efectivamente fue detenido, informó la radio Erbol.



"No (fui detenido), más bien esta mañana me han comunicado que nuestro exalcalde Félix Espinoza estaría detenido, vamos a averiguar, no tenemos información", expresó.



En una evaluación de la jornada electoral, el ministro Siles dijo: "Hay un hecho aislado en Pucarani, donde un hombre llamado Lino Villca, que forma parte de la agrupación de Félix Patzi, estaba haciendo campaña por el No, en una actitud irresponsable, fue arrestado".



