Evo promete hacerse cargo del hijo que tuvo con Gabriela Zapata

El presidente Evo Morales ofreció una conferencia de prensa en las primeras horas de este lunes en la que pidió a la familia de Gabriela Zapata, que guarda detención preventiva en la cárcel de Obrajes, que le permitan ver a su hijo y asumir su responsabilidad.



"Gabriela me informó que el niño estaba enfermo. Sin embargo, exigí verlo, luego me dijo que había fallecido. Hubo divergencias sobre el fallecimiento del bebé. Yo creí en las palabras de la madre de mi hijo... Yo quiero que me presenten, quiero conocerlo, quiero hacerme cargo de él y cuidarlo", manifestó Morales en conferencia de prensa, transmitido por Bolivia TV.



El mandatario salió a explicar las circunstancias en la que terminó su relación con Zapata y calculó que su hijo debe tener cerca de 8 años, tras las declaraciones de la tía de la exgerente comercial de China CAMC, Pilar Guzmán, en sentido de que el niño estaría vivo residiendo en La Paz.



"Si está vivo es una alegría para mi y me pregunto por qué lo alejaron, qué interés hay detrás de este alejamiento. Si la familia me permite, me lo recojo al niño. Si no aparece el niño, tengo la obligación de acudir al juez del menor para que se investigue", dijo.



La expareja del presidente actualmente está con detención preventiva en la cárcel de Obrajes en La Paz, acusada de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad.

