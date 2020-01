Derecho a la vida contra la despenalización del aborto

Al impulso de las presidencias en ambas cámaras, la Asamblea Legislativa Plurinacional pretende aprobar la ley referente, entre otros, a la despenalización del aborto, o dicho más claro, a la legalización de causales para quitar la vida a un ser humano en estado de gestación. Por ello, haciendo abstracción del orden sicológico y moral haremos un análisis estrictamente jurídico para entender si estos ‘padres de la patria’ efectúan su labor respetando el orden jurídico vigente.

Es bueno recordar que desde el 2009 con la nueva Constitución Política del Estado (CPE) estamos ante un Estado Constitucional de Derecho, donde se establece jerarquías normativas estando en la cima la CPE, e incluso de previa aplicación los tratados y convenciones internacionales en cuanto a derechos humanos, por lo que puntualizaremos cinco aspectos referentes al derecho que se amenaza restringir, a saber: la vida.

Primero, el Control de Convencionalidad nos indica que el derecho a la vida es reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 3, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Arts. 5 y 6, entre otros convenios, resaltando la prohibición de restringir este derecho y calificándolo como derecho humano primario. Segundo, el control de constitucionalidad refiere que este resulta ser el primer derecho fundamental reconocido y garantizado en su plenitud por el Art. 15 de la CPE y que los principios de aplicación directa y progresividad establecido en los Arts. 9.4, 13 y 109, no puede ser restringido por ningún motivo.

Tercero, la jurisprudencia constitucional, regida por el principio de aplicación y vinculatoriedad del estándar más alto en relación al de progresividad, desarrolló este derecho al máximo haciéndolo extensivo incluso al ser humano en estado de gestación, desde su concepción.

Cuarto, la Ley de Niño, Niña y Adolescente en sus artículos 4, 5, 8, 9 y 16 reconoce, garantiza y protege al niño expresamente desde su concepción, precautelando sobre todo su derecho a la vida, en base a los principios de interés superior, favorabilidad y prioridad sobre otros derechos contrapuestos.

Quinto, la CPE, en su artículo 86 reconoce el derecho a la libertad de conciencia, que amparado en el reconocimiento de derechos no proclamados en el mismo artículo 13.II, deriva en la objeción de conciencia como derecho de pleno goce e igual valor que otros.

Evidenciado este marco jurídico y revelando claramente que “la vida del ser humano desde su concepción es el bien jurídicamente protegido y que encarna un valor central de la CPE, no es posible otorgar autonomía de voluntad a la madre gestante para que atente contra este; contra la autonomía de voluntad del médico que puede ser objetor, y contra el imperio de la CPE.



Resulta notorio que varias causales del proyecto de ley son inconstitucionales y de ser aprobadas corresponderá al Tribunal Constitucional su declaración en tal sentido, o si reconociendo su error nuestros legisladores derogan previamente las mismas, pudiendo los galenos objetores en caso de omisión de estos dos órganos, ejercer la objeción de conciencia en contra de dicha ley, no pudiendo la misma restringir el derecho objetor por encontrarse este a favor de la CPE.



No obstante, si bien quien escribe cree que toda norma puede tener su excepción, esta deberá estar acorde con todo el sistema jurídico en casos extremadamente graves de no consentimiento previo y daño físico y moral, pero nunca justificar despenalizar el aborto en casos donde existió libre voluntad de realizar un acto con consecuencia de embarazo, lo cual solo soslayaría actitudes irresponsables que al amparo de pobreza, hijos previos, adolescencia y demás pretextos, darían rienda suelta a la restricción contra natura de lo más sagrado, la vida.