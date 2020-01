Por qué dejar que desconocido elija tu perfil

La mayoría de las fotos que elegimos para nuestros perfiles en las redes sociales no son precisamente las mejores para ayudarnos a ganar popularidad, según un estudio realizado por científicos de la University of New South Wales (Australia).

La solución que plantean los investigadores es dejar la tarea de elegir nuestra 'mejor' foto en manos de un extraño.

Para llegar a esta conclusión, los científicos pidieron a un grupo de voluntarios que se tomen fotos para distintas redes sociales. Una vez las tuvieron, les pidieron que seleccionen cuáles iban a usar y que valoren cada imagen teniendo en cuenta cosas como la competencia, la confianza, la atracción o la fiabilidad que transmiten.

Tras valorarse a sí mismos en diferentes poses y situaciones, tuvieron que hacer otro experimento: valorar las fotos de gente desconocida.

Según explican en su artículo, publicado en Cognitive Research: Principles and Implications, citado por Russia Today, los investigadores descubrieron que las imágenes escogidas por completos desconocidos causaron una mejor impresión que aquellas que había elegido la persona sobre sí mismo.

Según el autor principal del estudio, David White, "esto sucede porque solemos escoger fotos donde estamos más atractivos, un criterio que no es válido en ciertas situaciones o lo más importante para algunas personas".

En Linkedin, por ejemplo, lo importante no es resultar atractivo, sino competente y seguro. Y, aunque parezca mentira, en una web de citas tampoco: la gente suele primar la fiabilidad al atractivo, señala el portal Quo.

Así que ya sabes, antes de subir una foto de perfil online, pregunta a otros qué opinan. Posiblemente te vaya mucho mejor.