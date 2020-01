Nacho revela la verdadera razón de su separación con Chyno

Miguel Ignacio Mendoza, conocido por todos como 'Nacho', confirmó que se separará de Jesús 'Chyno' Miranda, poniendo fin al dúo que duró 10 años. El cantante confesó que el deseo de pasar más tiempo con su familia fue la razón principal. “Hacíamos más de 160 fechas anuales y llegó un punto donde empecé a regular esos viajes para que duraran menos de 15 días, porque sentía que estaba abandonando a mis hijos y a mi esposa".

El compositor del famoso dúo señaló que su compañero entendía su posición y que estaba dispuesto a trabajar en esas condiciones, pero que fue él que no quiso ser una traba para el equipo. " Chino me dijo: yo creo que nosotros podemos trabajar solo días puntuales, pero yo iba a ser el culpable de que un montón de gente se perjudicara y prefiero no ser la piedra en el camino de nadie“, confesó.

Nacho desmintió que exista una mala relación con su amigo. Aseguró que no hay más que agradecimientos y no descartó la posibilidad de un reencuentro más adelante. “A Chyno aún no le he dado las gracias lo suficiente por estos años. Estoy muy orgulloso de ver sus ganas de seguir adelante y espero que su carrera siga en ascenso”, dijo.