Amenazas al año escolar

Empezando la segunda semana de febrero y después del periodo largo de vacaciones de fin de año, más de 3 millones de alumnos (2,8 millones del sistema regular y otros 300.000 del sistema alternativo especial) retornaron a las aulas en el país. El ministro de Educación hizo saber que el ajuste en la evaluación de los alumnos experimentará cambios para quitarle la carga al educador, a fin de que su dedicación sea exclusiva a su labor; será la principal innovación en 2017.

Como suele ocurrir en estas circunstancias, le correspondió al presidente Evo Morales inaugurar el año escolar. El acto protocolar se cumplió en un colegio de Oruro y en la oportunidad el primer mandatario destacó el gradual incremento salarial para los maestros durante su gestión gubernamental y las mejoras introducidas en la infraestructura escolar del sector público. “Hemos avanzado”, puntualizó el jefe de Estado después de una de sus habituales comparaciones con lo hecho en materia educativa por gobiernos anteriores que, según él, provocaban huelgas y otro tipo de protestas del magisterio “como estrategia para privatizar la educación” en Bolivia. Aparentemente, en ese momento el jefe de Estado no tenía información disponible acerca de la amenaza de paro lanzada por los maestros urbanos de Santa Cruz, casi al mismo tiempo del inicio de clases. La advertencia señala que a partir del 10 de febrero, los dirigentes del sector educativo se movilizarán por el incumplimiento de tres demandas que, según ellos, no han sido atendidas por las autoridades de los tres niveles de Gobierno. Reclaman un plan de ajustes en el sistema educativo, un mayor presupuesto para la formación de bachilleres técnicos, reconocimiento económico y capacitación continua para los docentes. Si la protesta se lleva a cabo en los términos señalados, no habrá transcurrido ni una semana de clases cuando la holganza forzada impedirá que los educandos retomen el ritmo de sus estudios.

Un país en vías de desarrollo como el nuestro requiere mejorar sustancialmente el nivel de la educación de sus estudiantes y consecuentemente de sus ciudadanos para ganar terreno en vez de retroceder. No es posible lograrlo sin cumplir, entre otros requisitos indispensables, un calendario anual sin interferencias. Paros y otros recursos extremos como los que anticipa el magisterio de Santa Cruz perjudican seriamente a los estudiantes y devalúan la calidad del aprendizaje. Arrancando el año escolar es necesario reflexionar sobre una medida recurrente y perjudicial que ocasiona un daño muy difícil de reparar