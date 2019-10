Vocero chileno cuestiona 'maximalismo' de Bolivia

A poco de recordar el Día del Mar boliviano (23 de marzo) Ascanio Cavallo, que lidera desde octubre pasado el equipo de comunicaciones del Gobierno de Chile, habló sobre la demanda marítima y una campaña retórica que ha puesto fuertemente "antibolivianos" a los ciudadanos de su país, mismo sentimiento que asegura hay en Bolivia contra los chilenos.



Cavallo cree que las últimas acciones realizadas por el Gobierno de Evo Morales ha causado que cerca de una 90% de los chilenos piense que no hay que ceder nada y un porcentaje altísimo cree que ni siquiera hay que conversar. "Al principio de la demanda, la corriente popular en Chile era muy favorable para Bolivia, ahora ocurre lo contrario", declaró el periodista al portal de El País.



Considera que el presidente boliviano ha utilizado muchas exageraciones respecto de los supuestos apoyos internacionales. En algunos casos, declaraciones de las que "sabemos que son mentiras", como el supuesto apoyo de Irán, Turkmenistán y de Vladimir Putin. O la significación que les dio a las palabras más bien gentiles del presidente Hollande y la canciller Merkel



"Él ha dado un uso publicitario a eso que, por un lado, es difícil de contrarrestar y, por otro, Chile no podría copiar como estilo. Yo no puedo pedirle a mi presidenta que diga algo que no fue verdad", apuntó.



Según Cavallo, el presidente Morales, ha hecho una buena puesta en escena del indigenismo a pesar de que él no lo es; "dicho de otra forma, no es más indígena que cualquier chileno, porque somos todos medio mestizos. Esto le ha permitido seguir una estrategia de victimización".



Asegura que todas las propuestas de Chile han fracasado por el maximalismo boliviano. Chile ofrece algo y Bolivia quiere el triple. "Ha querido usar en contra de Chile su gas, su petróleo, su posición geográfica. Nunca ha terminado de entender que un acuerdo no se puede construir sobre la base de la imposición o el chantaje".



Por su parte, el agente chileno José?Miguel Insulza, dijo al diario La Razón, que "al final del juicio, quedaremos solos y obligados a convivir y entendernos" y que su país tiene ya avanzada la redacción de la contramemoria que su Gobierno debe entregar hasta el 25 de julio.



La posición chilena

El principal responsable de la estrategia comunicaciones chilena, Ascanio Cavallo, indicó que hoy Bolivia ocupa el puerto chileno de Arica en condiciones que no tiene ningún otro país mediterráneo y que tiene libertad total de tránsito, no paga impuestos, puede dejar sus productos por meses sin pagar nada, a diferencia de las propias empresas chilenas.



"Puede tener agencias aduaneras, algo inusual en países que tienen salida al mar de este tipo. El 80% de sus exportaciones sale de la ciudad chilena de Arica y, además, el 80% del puerto de Arica está dedicado a Bolivia".