Político exige a Máxima de Holanda que renuncie a ser argentina

La identidad y la integración se debaten en la campaña política previa a las elecciones generales de Holanda. El partido cristiano-demócrata sugirió que Máxima Zorreguieta, esposa del rey Guillermo, nacida en Argentina y con doble pasaporte, devuelva el de su tierra natal.

Sybrand Buma, líder de la agrupación política, reconoce que algunos países como Argentina no permiten la pérdida de nacionalidad a los allí nacidos. Sin embargo, le parece que todos los holandeses deben disponer solo de uno, el de los Países Bajos.

Máxima obtuvo el pasaporte holandés antes de contraer matrimonio en 2002, y aprovechó su doble nacionalidad para llamar la atención sobre la necesidad de integrarse.

La Casa Real guarda silencio, pero la doble nacionalidad de Máxima ya es un ejemplo de integración en los libros de colegios. En el capítulo dedicado a la población holandesa aparece citada entre los ciudadanos de varios orígenes. Ella porque nació fuera; sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, porque sus padres provienen de países distintos; y el rey Guillermo porque su padre era alemán.

Los reyes Guillermo y Máxima no votarán en estas elecciones. Tampoco lo hará la princesa Beatriz, madre del actual soberano. No es que perdieran el derecho al sufragio, solo que prefieren no hacerlo.