'El alquimista' de Coelho llegará a los cines en 2018

La compañía TriStar compró los derechos mundiales de la novela superventas "El alquimista", del escritor brasileño Paulo Coelho, con la intención de adaptarla a la gran pantalla, informó hoy el medio especializado Deadline.



La posibilidad de elaborar una versión fílmica del exitoso libro de Coelho ha circulado por Hollywood durante años sin que llegara a materializarse por diversos motivos.



Si se cumplieran ahora los planes previstos, la cinta comenzaría su producción a mediados de 2017 con vistas a un posible estreno en 2018.



TriStar se haría cargo de la película junto a PalmStar Media y Cinema Gypsy, cuyo presidente, el actor Laurence Fishburne ("The Matrix", 1999), ha perseguido durante mucho tiempo que esta película llegara a los cines.



"Estoy entusiasmado de avanzar con este proyecto después de estos años", afirmó Fishburne sobre una película que, por el momento, no tiene a un director ni actores confirmados.



Según Deadline, TriStar compró a The Weinsten Company los derechos de "El alquimista" por 6,5 millones de dólares, que incluyeron también la adquisición de los borradores de guión existentes.



"Como la mayoría de los seguidores del libro, recuerdo dónde estaba cuando leí por primera vez "El alquimista"", dijo la presidenta de TrisTar, Hannah Minghella.



"Es una historia a la que he vuelto a lo largo de los años y ha sido un sueño llevar esta profunda, mágica y cinematográfica aventura a la pantalla", añadió la ejecutiva, quien se comprometió a desarrollar un filme que capture "auténticamente" el "poder" de la novela.



Publicada en 1988, "El alquimista", la novela más popular de su autor, ha vendido decenas de millones de libros en todo el mundo y ha sido traducida a más de 60 idiomas.



"El alquimista" relata las aventuras de Santiago, un pastor español que un día abandona su rebaño para perseguir una quimera por todo el mundo, una peripecia cuyo camino utiliza Coelho para plantear una metáfora sobre la vida humana.