S7: resistente al agua, orientado a juegos, memoria expandible

La multinacional tecnológica Samsung Electronics lanzó ayer a la venta por primera vez dos teléfonos de gama alta: Galaxy S7 y S7 Edge, que están disponibles en 50 países.



Los modelos Galaxy S7 y su versión Edge de bordes curvos llegaron a las estanterías de Corea del Sur, donde Samsung tiene su sede, y ya están a la venta en la Unión Europea, Estados Unidos, China y otros mercados.



En el caso de América Latina, de momento Samsung no ha querido revelar la fecha en la que se pondrá a la venta el Galaxy S7, aunque se estima que será en las próximas semanas.



Los establecimientos de telefonía móvil del centro de Seúl están más concurridos de lo habitual, aunque sin grandes colas, y en su interior el S7 ha acaparado un fuerte protagonismo con numerosos modelos de prueba, carteles, folletos y pabellones promocionales.



Un precio menor

El dispositivo en Corea del Sur se ha puesto a la venta por 836.000 wones (626 euros, 700 dólares), un precio de salida ligeramente menor que el de su antecesor, el S6.



Samsung Electronics confía en que su nuevo teléfono supere en ventas al S6. Ha asegurado que las reservas por parte de clientes del S7 han sido mayores que las registradas hace un año del modelo anterior, aunque la compañía no ha aportado cifras concretas.



El Galaxy S7 posee una pantalla de 5,1 pulgadas y estructura convencional, mientras el S7 Edge es de 5,5 pulgadas y bordes curvos.

Ambos teléfonos presentan como principales novedades la resistencia al agua y al polvo, una mayor potencia y una cámara más rápida. Es posible usar dos tarjetas de memoria, que se colocan en el mismo compartimiento de la tarjeta nano SIM.



Tiene un procesador de ocho núcleos. Aunque la pantalla esté apagada, muestra la fecha, la hora, las llamadas perdidas y la carga de batería. No muestra los mensajes de WhatsApp