Festival de Cine Radical lucirá 18 films nacionales

El Festival de Cine Radical llega a Bolivia por segunda vez. Este año tendrá dos sedes: una es la Casa Espejo de La Paz con tres funciones diarias y, la otra, el Centro Educativo Bartolina Sisa en El Alto, con una sola función.



En agosto, el Festival realizará una gira nacional presentando las películas de su grilla en Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.



Las películas seleccionadas por el crítico y programador peruano Jhon Campos son 25, que mostrarán lo mejor del cine independiente latinoamericano, boliviano, peruano y mundial. La sección nacional tendrá 18 películas realizadas en Bolivia en el último año.



El 30 de junio se estrenará el festival con el estreno de ‘Videofilia’ del peruano Juan Daniel Molero y el 7 de julio es su cierre.



Es ingreso es gratuito porque es un evento sin fines de lucro.



Exhibir el cine independiente



"El festival nace de la inquietud entre la Escuela Popular de Cine y la Casa Espejo con la intención de propagar reflexión y visibilizar materiales cinematográficos bolivianos que no encuentran espacios de exhibición, además estos espacios deben permitir el diálogo entre espectador y autor", informó Sergio Zapata, uno de los gestores.



También manifestó que el Festival busca ser una trinchera porque los espacios que deberían exhibir cinematografías independientes o arriesgadas han sido secuestrados por la ideología del cine industrial.



Zapata aclaró que otra de las intenciones de esta iniciativa es formar públicos y ofertar cinematografías que no están disponibles ni siquiera mediante la piratería. "Se busca fomentar la realización y reflexión en torno de la imágenes producidas en Bolivia", finalizó.



Los últimos cortos y largos bolivianos



En esta versión el Festival de Cine Radical tendrá cinco secciones: Bolivia Radical con la muestra de 18 producciones nacionales, Mundo Radical con cinco trabajos y Miradas Latinoaméricanas, también con cinco filmes.



Además se proyectarán dos focos: uno, de Reynaldo Yujra, cuyo cine ha sido poco difundido, pero "entra en la visión de cine que queremos proponer", y el foco Perú Contemporáneo, con 13 trabajos.



El gestor adelantó que la sección Bolivia Radical está compuesta por cortometrajes y largometrajes, ya que "el festival no discrimina el metraje ni formato, porque el cine es un lenguaje".



La apertura del festival

?

El film "Videofilia y otros síndromes virales", es el largometraje peruano de 102 minutos que abrirá el festival. El filme ganó el "Tiger Award" en el Festival de Cine de Rotterdam, donde fue estrenado a nivel mundial.



El director es Juan Daniel Molero quien trabajó con los bolivianos Jorge Zamora, Alejandro Ustarez y Carlos Gutiérrez en diseño sonoro, edición, y música original respectivamente.



También recibió los premios "Hubert Bals Funs", por post producción; "Work in Progress" en el Translab 2013 de Transcinema Film Festival, y fue seleccionado en "Fantastic Films in Progress" de Ventana Sur 2014.