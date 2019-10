Alistan normas contra el contrabando y las drogas

El presidente Evo Morales reveló que su Gabinete de ministros trabaja nuevas normas para luchar contra el contrabando y el narcotráfico, actividades ilícitas que, según sus palabras le hacen un grave daño al Estado.



"Es importante algunas normas que tienen que acompañar la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. Esta mañana en el Gabinete se comentaba algunas normas para hacer esas luchas mucho más efectivas", señaló el mandatario en Oruro.



Explicó que Bolivia "está mejor que nunca económicamente" por las inversiones y que no se puede tolerar que exista protección a "algunos hermanos contrabandistas". Exigió dar soluciones inmediatas a ambas problemáticas.



"Hay instituciones que tienen que enfrentar lamentablemente a algunos hermanos y hermanas que se dedican a actividades ilícitas. Yo no quisiera escuchar a un hermano policía que me decía que le envíe al COA (Control Operativo Aduanero) porque está mal económicamente", dijo.



Según se conoce, en los próximo días se presentaría el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes, estrictamente referido a temas de lucha contra las drogas. Además se espera reforzar el control fronterizo en poblaciones que albergan a contrabandistas.