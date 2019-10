Bill Cosby usó sedantes para abusar de mujeres

El actor estadounidense Bill Cosby admitió bajo juramento en 2005 haber adquirido sedantes para administrarlos a mujeres con las que quería mantener relaciones sexuales, según indican unos documentos judiciales revelados este lunes.



Los documentos pertenecen a un juicio al que el actor tuvo que hacer frente hace diez años cuando una mujer le acusó de haber abusado sexualmente de ella después de drogarla con un sedante. "Cuando usted adquirió los "quaaludes" (el sedante), ¿tenía en mente usarlos con mujeres jóvenes con quienes quería mantener relaciones sexuales?", preguntó la abogada de la acusación a Cosby en esa ocasión, a lo que el actor afroamericano respondió afirmativamente.



Aunque ese caso se cerró tras alcanzar las partes un acuerdo

extrajudicial por una suma de dinero no revelada, los documentos del

juicio llegan en un momento en el que el actor de 77 años se enfrenta a varias decenas de acusaciones de mujeres que aseguran que Cosby abusó de ellas.



El pasado 21 de mayo, la conocida exmodelo Janice Dickinson (60) presentó una denuncia contra Cosby por difamación, después de que esta le acusase en noviembre pasado de haber abusado sexualmente de ella años atrás y el actor lo negase.



El intérprete fue durante las décadas de 1960, 70 y 80 el referente de la comedia televisiva en EE.UU. y "The Cosby Show" sentó un precedente en la pequeña pantalla, un programa que emitió la cadena NBC, la cual ya anunció que debido a los escándalos sexuales no volverá a trabajar con Bill Cosby.