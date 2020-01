“Por el momento estoy tranquilo y feliz aquí”. Así de claro fue el delantero de Oriente Petrolero, Carmelo Algarañaz, tras ser consultado sobre su posible partida a Guabirá. El atacante afirmó que sí le hicieron una oferta, pero desmiente que esté negociando su salida, como se especuló. Su contrato con el conjunto refinero es hasta 2019.

“Ellos (Guabirá) se contactaron con mi representante y hubo ese acercamiento, pero de ahí a que estuviéramos negociando mi salida, no. No hay nada de eso”, enfatizó el jugador de 21 años, que marcó cinco goles en el torneo Apertura 2017. “Tiene que pasar algo extrafutbolísticos para que me vaya de Oriente”, enfatizó el jugador.

Se viene la presentación oficial

La dirigencia alista la conferencia de prensa para que sus refuerzos se pongan la camiseta ante los medios. Carlos Javier Lujano Sánchez, Rómel Quiñónez, Helmut Gutiérrez y David Andersen estarán este jueves, desde las 15:00, en San Antonio para el acto. Se espera el anuncio de un mediocampista argentino.