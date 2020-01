Dirigencia cívica da fuerza a Matkovic

Zvonko Matkovic Ribera, procesado por el caso terrorismo pero que el sábado fue elegido segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, recibió la tarde de ayer la visita de miembros de la dirigencia cívica, en la cárcel de Palmasola.



La comitiva estuvo integrada por Luis Fernando Camacho, elegido primer vicepresidente del comité; Beto Áñez y Wálter Ruiz, presidente cívico de la Villa Primero de Mayo.

Zvonko manifestó su agradecimiento a la comitiva por llegar hasta el recinto penitenciario para expresarle su apoyo y coordinar acciones para trabajar por el bien común y contra la injusticia.



“Estoy agradecido con Luis Fernando Camacho, pues desde el comienzo él se puso la camiseta y llegó hasta aquí. Veo su firmeza e integridad, y eso me da fuerzas. Yo lucharé desde aquí (cárcel) para combatir la corrupción en la justicia, porque hay mucha gente inocente injustamente procesada. Estoy siete años preso y he visto muchos casos; obviamente el caso terrorismo es lo más aberrante y asqueroso que hay por una justicia manipulada. Hay tanta gente presa que no sale por falta de Bs 100 para pagar un papel. Gracias a Dios hay gente que entiende mi lucha, como Camacho”, expresó.



El presidente no acudió

Con respecto al presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, Zvonko Matkovic indicó que hasta ahora no ha tenido ningún contacto con él. En las elecciones del sábado, Zvonko Matkovic obtuvo 176 votos