Evo: la estabilidad económica garantiza el acceso a créditos

"Cuando llegamos al Gobierno el Producto Interno Bruto (PIB) era 9.00 millones de dólares, pero el 2015 ascendió a 34 mil millones", dijo Evo Morales que resaltó que esta situación sirve para que el país califique para acceder a créditos internacionales.



El mandatario recordó que una vez en Tupiza hicieron bloqueos demandando carreteras, en sentido de que "Bolivia no puede acceder a créditos, no puede prestarse plata y no tiene capacidad de endeudamiento", situación que ahora cambió ya que este sábado se inauguró el tramo Uyuni-Condo K.



El PIB en algunas épocas de la dictadura y gobiernos neoliberales estaba "tas con tas", dijo el mandatario. Es decir que, si la deuda externa era 5 mil millones dólares, el "PIB también era de 5 mil millones de dólares, qué capacidad de endeudamiento", apuntó el jefe de Estado.



De acuerdo a Morales, el 2005 antes del proceso la inversión pública llegaba a 600 millones de dólares para toda Bolivia, ahora pese a la baja del precio del petróleo se fijó 8 mil 300 millones de dólares de inversión, afirmó.