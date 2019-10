Kerry viaja a Cuba para normalizar las relaciones

El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, dijo hoy que en su reunión de este viernes con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, hablará de un plan para alcanzar una "verdadera y plena" normalización de las relaciones entre ambos países, aunque se seguirán financiando "programas por la democracia".



"Vamos a hablar muy directamente sobre una especie de plan general para una normalización verdadera y plena", afirmó Kerry en entrevista con el diario Miami Herald y CNN en Español días antes de presidir la ceremonia de izado de la bandera de EEUU en la embajada en La Habana este viernes.



EEUU continuará financiando a disidentes cubanos



Señaló además que el restablecimiento de las relaciones no supondrá la cancelación de la ayuda a grupos disidentes en la isla al asegurar que "continuaremos financiando los programas por la democracia".



Kerry, que ayer concedió entrevistas a los principales canales de televisión hispanos en EEUU, a los que confirmó que la disidencia no fue invitada a la ceremonia de izado de bandera, pero que se reunirá con ellos posteriormente, indicó que los derechos humanos estarán "a la cabeza" de su agenda en la reunión con Rodríguez.



Agenda de Kerry en Cuba



Con su homólogo cubano hablará además de otros temas, como el embargo comercial y elecciones en la isla.



"Eso incluirá el levantamiento del embargo, algo de lo cual estamos a favor, pero también incluiremos la necesidad de que Cuba tome medidas en relación con varios temas que realmente hagan la diferencia, (como) la posibilidad de que el pueblo pueda participar en un proceso democrático", dijo.



La ceremonia de izado de bandera en la embajada de EEUU en La Habana supone un paso más de la normalización de las relaciones entre ambos países que anunciaron los presidentes Barack Obama y Raúl Castro en diciembre pasado.



Kerry, quien estará en la isla menos de 24 horas, señaló que las reformas democráticas deben "provenir del pueblo cubano", pero que con la embajada en La Habana supondrá una "oportunidad mejor para defender los derechos humanos allí mismo".



Venezuela, uno de los puntos a tratar



El secretario de Estado confirmó además que las conversaciones con Cuba han incluido discusiones sobre Venezuela, pues EEUU desea tener una relación con el país suramericano que contribuya a aumentar la capacidad de sus habitantes para "verse protegidos, respetados, representados y ver sus vidas mejorar realmente".



A este respecto, Kerry confía en que las autoridades cubanas "presentarán que lo que estamos haciendo ahora con ellos es beneficioso, de modo que no veo por qué Venezuela no querría hacer lo mismo".



Describió la situación en Venezuela como "muy problemática", y dijo que si las autoridades no permiten observadores internacionales en las elecciones de diciembre próximo y liberan a los presos políticos este hecho tendría un "grave impacto" en sus relaciones bilaterales y analizarán los comicios con "mucho cuidado", dijo.

