Patzi señala que denuncia en su contra es 'política'

El Gobernador de La Paz, Félix Patzi, se trasladó a Sucre para declarar ante la Fiscalía General del Estado, dentro del proceso que se le sigue por el presunto uso indebido de bienes, cuando se encontró una volqueta con propaganda por el "No" antes del referendo de febrero.



La autoridad calificó de "política" la denuncia y explicó que hizo "una medida preventiva para que nadie use los bienes del Estado durante la campaña por el referendo, aclaré que la gestión es muy distinta al acto político en mis tiempos libres, sin usar ningún bien del Estado".



Conoce más: Vice y gobernaciones calientan debate del pacto fiscal



Responsabilizó a los asambleístas departamentales del MAS y detalló que son tres las personas involucradas en el hecho, mismas que fueron sometidas a un proceso por su administración. "Quizá querían hacer quedar mal al Gobernador", manifestó.



"Hay varios procesos contra mí, interpuestos por la Asamblea, otro es por un logotipo que corresponde a la imagen institucional de la Gobernación, pero nos denunciaron como si no fuera legal hacer el uso de eso", agregó Patzi.



Lea también: Desbloquean protesta por más recursos para La Paz



Finalizó señalando: "debo tener una cosa de ocho a 15 procesos iniciados por el MAS y deben estar apostando a que uno de esos tenga sentencia y no pueda presentarme como candidato (presidencial) en 2019".