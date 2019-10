El empresariado no ve condiciones para invertir

Este martes, el presidente Evo Morales pidió a los empresarios privados invertir 4.000 millones de dólares en el país para acompañar a la inversión estatal. Los empresarios adelantaron que en estos no están dadas las condiciones para atender la demanda del jefe de Estado.



“Quisiera que me organice una reunión con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, si el Estado tiene programado invertir 7.700 millones de dólares este año, quisiera que el sector privado nos acompañe por lo menos con 4.000 millones para garantizar el crecimiento económico”, dijo Morales.



Luis Barbery, expresidente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), dijo que los empresarios tienen la disposición de invertir, pero aún resta por garantizar algunas medidas complementarias, como ser el acceso a créditos por parte del sistema financiero.



“En estos momentos no hay un clima favorable para la inversión, en esta cumbre queremos discutir todos estos aspectos y expresárselos al Gobierno. Los precios de los productos están bajando, el Gobierno tiene las condiciones de generar estímulos para las inversiones, nadie tiene en la cacha o debajo del colchón”, indicó Barbery.



La inversión privada para esta gestión se estima en 1.700 millones de dólares (3.400 millones si se toma en cuenta la Inversión Extranjera Directa-IED), según la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas.