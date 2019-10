Claves de la disputa entre Bolivia y Chile por Silala

Las aguas del Silala son otra vez el ‘fruto de la discordia’ en las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Bolivia y Chile, luego de que el presidente Evo Morales denunció en el Día del Mar el "uso ilegal de esas aguas" sin compensación por parte del vecino país.



“Cada día Chile se aprovecha de ese recurso natural (aguas del Silala) sin compensar ni un centavo. Este acto abusivo y arbitrario que vulnera nuestro patrimonio no puede continuar, (por eso) he instruido a Diremar que estudie alternativas jurídicas para asumir la defensa de nuestras aguas del Silala ante las instancias internacionales competentes”, dijo Morales el miércoles en su discurso en el acto de conmemoración del Día del Mar.



Un día después de las declaraciones de Morales, el canciller David Choquehuanca afirmó en conferencia que las aguas del manantial Silala son empleadas por grandes empresas mineras del norte chileno.



El vicecanciller Juan Carlos Alurralde también explicó, en la misma cita con los medios, que “En 1908, la Prefectura de Potosí otorgó en concesión las aguas del Silala a la FCAB para el uso en locomotoras y aprobó el permiso de construcción de canales. No obstante, años después, ese líquido vital pasó a emplearse para usos industriales, no autorizados por Bolivia”.



La respuesta del Gobierno de Chile no se hizo esperar y en cuestión de horas, el canciller Heraldo Muñoz dijo que Chile responderá con una contrademanda a Bolivia a fin de demostrar que el Silala es un río internacional que cruza la frontera naturalmente.



Muñoz volvió a responder por segunda vez en menos de 48 horas, y el viernes apareció en conferencia con un mapa de 1904, que según él, es un documento adjunto del Tratado de 1904 y demuestra que el bofedal boliviano es un río internacional.



Este lunes, la presidenta Michelle Bachelet confirmó que "Chile va a contrademandar...", si Bolivia acude a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por las aguas del Silala.



