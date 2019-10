EL DEBER supera los 400.000 "me gusta" en Facebook

EL DEBER reafirmó su liderazgo como el periódico con más fans en Facebook alcanzando la noche de este miércoles los 400.000 "me gusta", según señalan las estadísticas de esta red social.



Facebook es una de las plataformas por las cuáles este medio periodístico transmite información durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.



Además, esta red social se constituye en uno de los principales canales de interacción con los lectores.



Un estudio reciente de Captura Consulting señala que el 85% de los bolivianos que navegan en internet señalan a Facebook como la red social que más usan o en la que más tiempo permanecen, lo que la hace la favorita en el país.



Comunidad en redes sociales



En Twitter, EL DEBER cuenta con más de 200.000 seguidores, lo que lo convierte en el medio de comunicación con mayor presencia en redes sociales.



Si aún no eres parte de nuestra comunidad te invitamos a darle like a nuestra página de Facebook aquí o empieza a seguirnos en Twitter en este enlace