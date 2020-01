Jhonny: "Mi relación con el alcalde y con Sosa es perfecta"

Jhonny Fernández, de UCS, habló sin rodeos sobre su relación con el burgomaestre Percy Fernández y los concejales municipales luego del impasse que hubo a solo días de haber tomado su lugar como concejal. Remarcó que su rol de fiscalizador lo ha asumido con mucha responsabilidad y seriedad y que nadie le va a quitar ese derecho.

"Mi relación con el alcalde y con la presidenta del Concejo como los otros concejales es perfecta", dijo, aunque admitió que su inicio de gestión como edil no tuvo la respuesta esperada entre sus colegas que lo criticaron al señalarlo como alguien que "buscaba cámaras" para decorar su trabajo.

"La ley me permite como fiscalizador tres vías, pedir un informe escrito y también oral: en ambas se tiene 15 días para responder. La otra y por la que me decidí, es por la inspección In Situ. Yo puedo acudir en todo momento a cualquier repartición que sea dependiente del Gobierno municipal para solicitar información; ese derecho nadie me lo puede quitar", insistió.

"Esta ciudad debe convertirse, de aquí a unos años, en una gran metrópoli y no en una ciudad de caos", añadió.