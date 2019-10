Alcalde mexicano acosa a una joven en su fiesta

El festejo del cumpleaños 44 de Hilario Ramírez Villanueva, alcalde de San Blas, del municipio mexicano de Nayarit, ante una multitud en Huaristemba, su pueblo natal, ha provocado una ola de críticas e indignación en los usuarios de internet.



La fastuosa fiesta no ha sido conocida por las 200.000 cervezas que el cumpleañero ofreció a sus 50.000 invitados o por las 50 reses que sacrificó para la ocasión, sino porque en pleno baile le levantó dos veces el vestido a una jovencita con la que bailaba, dejándole al descubierto la ropa interior.

,

Según el diario mexicano Excelsior, Ramírez Villanueva, más conocido como ‘Layín’, ya estuvo en el ojo público por unas declaraciones que hizo, relacionadas a su anterior gestión como alcalde, en las que reveló: “Robé, pero poquito”.



En la celebración de su natalicio no escatimó en gastos, los medios mexicanos señalan que la fiesta costó 15 millones de pesos (más de un millón de dólares) y contó nada más y nada menos con la presencia de la reconocida banda El Recodo.



En Bolivia el ex alcalde cruceño Percy Fernández, que se postula nuevamente al cargo, también estuvo en el centro de un escándalo por, en reiteradas ocasiones, ‘toquetear’ a mujeres, como es el caso de la ex concejal y actual alcaldesa Desirée Bravo, y de una periodista de televisión.



Percy, que ya fue denunciado ante la justicia por el caso de la periodista, también halló desprevenida, en otra ocasión, a una funcionaria municipal y le dio un beso en la boca. Todos estos hechos fueron realizados en actos públicos.