Declaran desierta la licitación del tren urbano

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio de Transportes, emitió la resolución 003/2016, declarando desierta la licitación para el proyecto de construcción e implementación del tren urbano de Santa Cruz.



Según dicha resolución, las dos empresas chinas proponentes, Railway Group Limited (sucursal Bolivia) y Railway Construction Corporation (International Limited), presentaron ofertas económicas que exceden el precio referencial que era de $us 750 millones. La primera propuso $us 1.150.000.000, es decir, $us 400 millones más que el precio referencial, vale decir, que se excedió con un 53,33%.



La segunda empresa propuso $us 1.273.271.410, excediéndose con más de $us 513 millones (69,77%) al precio referencial.



La resolución indica que ambos proponentes no presentan la garantía de seriedad de propuesta y no cumplen con las condiciones establecidas.



Este proceso de contratación, bajo la modalidad llave en mano, se inició luego de aprobarse el decreto supremo 2674 del 10 de febrero de 2016, declarando de interés del Estado la ejecución de este proyecto y autorizando al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda la contratación directa de las obras, bienes y servicios para la ejecución del mismo.



El lunes 18 de julio, a las 10:00, se realizó la apertura de sobres que presentaron dos proponentes. Las empresas chinas Railway Group Limited (sucursal Bolivia) y Railway Construction Corporation, pero no se enmarcaron en las exigencias, según la comisión calificadora.

