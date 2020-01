Romero reconoce que falta sentar soberanía

Contento por la captura de Mariano Tardelli, así se declaró el Ministro Carlos Romero, que habló sobre los nuevos aportes a la investigación, la presencia de emisarios de cárteles internacionales y lo vulnerable de la Chiquitania para actos delincuenciales.



¿Qué significa la detención de Tardelli en el marco de los operativos?

Después del atraco dijimos que íbamos a atrapar a la organización, nos podía tomar horas o días. La Chiquitania es extensa, en sobrevuelos no se ve nada, apenas algunas sendas muy marcadas. El desplazamiento en el monte da la ventaja a los atracadores de poder esconderse, pero, a la vez, la desventaja de quedar aislados.



Ha sido una operación exitosa porque no es fácil ubicar a delincuentes en menos de 24 horas, cuando nos llevaban cinco horas de ventaja por tierra.



Fue clave haber diseñado una estrategia para cortar provisiones, cerrar el paso de fronteras, impedirles el acceso a la carretera y al tren. Aislarlos ha dado buenos resultados. Tardelli aparece demacrado, débil, herido. Se puede ver una parte de la película, de un Tardelli diezmado y decir que era fácil atraparlo así, pero si se ve la película entera, se concluye que todo el trabajo de aislamiento dio resultado.



¿Participó Tardelli en el atraco? ¿Identificó a los miembros de la banda? ¿Qué dice del dinero?

Al ser asistido por su abogado, este le mandó callarse, pero ojalá que aporte. Es gente de sangre fría que ni aunque se vea totalmente acorralada se doblega.



Nosotros tenemos varias preguntas flotando, obviamente el dinero es una pregunta importante. Él ratifica que la cifra coincide con la de la denuncia, pero dice: “Fue un operativo de m...” porque no había la cantidad que ellos esperaban, creo que pensaban en millones de dólares. Planteando como hipótesis de que alguien les haya pasado información, tal vez se confundieron con los Bs 2,6 millones.

Tardelli dice que el dinero se ha quemado cuando se produjo el enfrentamiento con la Policía, por eso hemos enviado laboratoristas a la hacienda Laura (para corroborar esa versión).

Él asegura que no les interesaba el dinero en bolivianos, porque era mucha carga y estaba en cortes pequeños y que cuando se produjo el enfrentamiento con la Policía trazaron el plan para fugarse por la parte de atrás; dejaron abiertas las garrafas para que se concentre el gas y provocar una explosión para escapar, pero luego perdieron el control, se produjo un incendio y se quemó la bolsa con dinero en bolivianos (Bs 2,6 millones), porque la de dólares ($us 350.000) ya se la habían repartido.



¿Entre cuántos?

Ese dato no le puedo precisar. Serían los que estaban en la hacienda (Laura) y la gente de apoyo de los alrededores. No sé cuánto sería su cuota.



Usted habla de la presencia de emisarios de mafias extranjeras ¿Hay riesgo de que esas mafias den un siguiente paso y se asienten en territorio boliviano?

Siempre hay ese riesgo, porque el fenómeno de la criminalidad tiene que ver con factores de oportunidades de mercado, condiciones geopolíticas y otros.



Hay una lección aprendida: que esta parte de nuestro territorio es vulnerable porque (allí) la institucionalidad estatal es débil, porque las poblaciones locales no tienen como referencia principal al

Estado, sino a las haciendas. La gente acude a un hacendado para trabajar o cuando se enferman y necesitan una camioneta para ir al hospital; sus vidas giran en torno a los hacendados. De ahí la colaboración a la que nos referimos (a Tardelli y a los atracadores).



Nuestra densidad demográfica es baja, especialmente en las tierras bajas, donde la población está dispersa y el Estado es débil. Esta zona (Chiquitania) es vulnerable al tráfico de drogas, tráfico de armas, de piedras preciosas y, desde ese punto de vista, nos hace reflexionar en que hay zonas donde es necesario sentar, entre comillas, “soberanía”.



Por otro lado, no podemos analizar realidad de Bolivia de manera aislada, lo que pasa en un país sucede en función también del contexto externo. Queremos que se consolide el proceso de paz en Colombia, pero esperamos que toda esa gente involucrada en la guerra se reinserte a la vida del Estado, porque si no estaríamos expuestos a que se puedan dedicar al narcotráfico u otros delitos.



En Brasil vemos con preocupación que hay dos cárteles que se disputan el control del narcotráfico, que pelean por el control de las cárceles. También tenemos que estar atentos a la evolución en Perú del proceso de reducción de la coca, y que no se produzca la articulación de grupos terroristas con el tema de las drogas.



Tenemos que ver cómo se desplaza ese fenómeno porque no-sotros (Bolivia) estamos ahí, en el centro, por eso tal vez tenemos que discutir nuevas formas y medidas de control fronterizo