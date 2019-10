FARC y Gobierno anuncian acuerdo

El Gobierno de Colombia y las FARC han logrado cerrar el punto sobre las víctimas del conflicto, uno de los más complejos y sensibles del proceso de paz, y mañana anunciarán los detalles de un acuerdo que representa un impulso decisivo hacia el fin de la guerra.



El anuncio se realizará en La Habana en la mañana de hoy en una ceremonia solemne a la que asistirá una delegación de 10 víctimas en representación de los afectados por el conflicto.



En ese acto se dará a conocer el documento íntegro del acuerdo, cuyos detalles no han trascendido y que abarca los componentes de verdad, reparación y garantías de no repetición, además del sistema de justicia transicional que se aplicará a los responsables del conflicto.



Jurisdicción especial

El pasado 23 de septiembre ya se anunciaron las líneas maestras de esa jurisdicción especial para la paz con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, que protagonizaron en La Habana un histórico apretón de manos que marcó un punto de inflexión para el proceso de paz.



Ese acuerdo inicial sobre justicia contempla una jurisdicción especial para todos los implicados en la guerra, con beneficios para quienes admitan su responsabilidad.



El expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe arremetió ayer de nuevo contra el modelo de justicia transicional que se aplicará en un eventual posconflicto con las FARC, ya que considera que otorga impunidad a los guerrilleros.



En varios mensajes en su cuenta de Twitter, Uribe consideró que "civiles, militares y policías no tienen por qué aceptar una jurisdicción creada por el Gobierno con la FARC", en clara alusión a la justicia transicional