Muñoz dice que Correa no apoyó demanda boliviana

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dijo que el gobierno chileno dio por cerrado el episodio del supuesto respaldo del presidente ecuatoriano Rafael Correa a la demanda marítima boliviana, luego de que el propio mandatario aclarara que tales declaraciones fueron "inventadas por los medios bolivianos".



“Él manifestó que no había sido así, y de hecho nos mostró un video donde se le hace la pregunta y que él supuestamente habla de una justa demanda y lo pudimos ver. Él nos ha dado autorización y de hecho su propio gobierno está expresando el malestar a los medios bolivianos que difundieron esa versión”, manifestó Muñoz a La Tercera.



De acuerdo con versiones del diario La Segunda, el embajador de Ecuador en Chile, Francisco Borja, manifestó que "se ha exagerado... el presidente Correa me llamó por teléfono para preguntarme qué había pasado, alertado por los titulares de prensa y me dijo que él nunca había respaldado la demanda de Bolivia".



La presidente de Chile, Michelle Bachelet, visitó Quito y se reunió con el presidente Rafael Correa, tras la cita el mandatario ecuatoriano se limitó a decir que espera que el diferendo entre Bolivia y Chile sea resuelto de “forma pacífica” y que se cumpla el sueño de la “patria grande, sin fronteras”.



Correa niega apoyo a demanda boliviana



“Por ahí se inventaron unas declaraciones mías en Bolivia que no existen, revisen”, fueron las únicas palabras recogidas del mandatario ecuatoriano que fueron difundidas en un video por Emol.





La molestia de Chile con Correa



Correa declaró el fin de semana en Cochabamba que la demanda boliviana es “justa” y dio su apoyo público a Evo Morales.



Vea la reacción de Correa haciendo referencia al supuesto apoyo que habría entregado a Evo Morales

?,