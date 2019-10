Financiamiento desde Venezuela complica a esposa de Humala

Una investigación por recibir dinero desde Venezuela en 2005 para la campaña de su esposo complica a la primera dama peruana Nadine Heredia y el último año de gobierno del presidente Ollanta Humala, quien denuncia persecución, mientras su popularidad se derrumba.



La Fiscalía especializada en lavado de activos de Perú, en coordinación con la Unidad de Investigación Financiera -de la Superintendencia de Bancos- detectó que tanto la madre de Heredia como una amiga recibieron en total 87.451 dólares de una compañía venezolana en 2005, que luego ambas transfirieron a la actual primera dama y presidenta del gobernante Partido Nacionalista.



La empresa que depositó el dinero a Antonia Alarcón -madre de Nadine- y a Rocío del Carmen Calderón fue la venezolana inversiones Kaysamak, de un empresario a quien la prensa califica como un hombre cercano al chavismo.



"Esta investigación confirma el rumor de que personas allegadas al chavismo financiaron al presidente Humala. Aquí hubo lavado de activos, porque es un dinero que llega a terceros y, después a Heredia", dijo a la agencia de noticias AFP el congresista independiente Carlos Bruce.



El parlamentario recordó los vínculos de la primera dama con Martín Belaunde, asesor de campaña de Humala en 2006 y 2011, quien acaba de ser extraditado a Perú desde Bolivia, a donde había huido en busca de asilo político, debido a que es acusado por corrupción en su país.



La oposición peruana sospecha que Belaunde canalizó fondos del gobierno de Venezuela para la campaña de Humala en 2005, algo que el gobierno niega.



Donaciones legales



Pero Humala, que inicia su último año de gobierno con una popularidad de 16%, recordó que se trata de un caso que fue investigado y cerrado en 2009.



"Es una persecución (...) Se trata de una colaboración de empresarios venezolanos y de otros países, seguramente, pero que no tiene nada de ilegal", dijo Humala este lunes a la prensa.



"En ese año ni siquiera teníamos partido (el Partido Nacionalista de Perú). En el 2005, este colectivo nuestro recibió colaboración. Lo hicimos de forma bancarizada, para que no haya dudas", agregó.



Humala, quien en aquel momento fue apoyado por el ya fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, participó en alianza con otra agrupación en las presidenciales de 2006, que perdió ante Alan García.



Tras distanciarse de Chávez y del discurso radical de izquierda, volvió a postular en 2011, cuando fue electo.



El abogado de la primera dama, Roy Gates, explicó a la prensa que el envío de dinero a cuentas de personas allegadas a Heredia se hizo porque en ese momento el partido no existía y no tenía cuentas propias.



Más problemas para Humala



Parlamentarios de oposición preparan un pedido para investigar en el Congreso a la primera dama, quien la semana pasada estuvo en Palacio Legislativo para responder por supuestos vínculos con los negocios del exasesor Belaunde.



El tema le abre un nuevo frente a Humala, quien ya lidia con protestas antimineras y socio ambientales, por lo que ha enviado a las Fuerzas Armadas a distintas partes del país, para garantizar el orden público.



Mientras tanto, el primer mandatario busca el apoyo del Congreso -donde no tiene mayoría- para conseguir facultades con el fin de legislar en materia de economía y seguridad ciudadana.