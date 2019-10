Regularán costo de centros de salud privados

La ministra de Salud, Ariana Campero, informó el jueves que se trabaja en un paquete de normas arancelarias para regular los servicios médicos privados en el país, y aclaró que como Estado, éste tiene la tuición de regular ese aspecto.



"Estamos trabajando en un paquete de normas que está incorporado en la Ley General de Salud y dentro de ello estamos trabajando los aranceles, pero es un trabajo minucioso, porque lo que se busca es no hacer un lucro de estos servicios por parte del sector privado", dijo.



Indicó que esa regulación de aranceles que es trabajada por esa cartera de Estado a su cargo "no es ninguna prohibición pero sí tenemos la tuición de regularla".



Precisó que se debe esperar para tener una norma completa y bien establecida, pues sacar "una sola" norma arancelaria se complicaría por el nivel de estructura y las normativas vigentes en el país.



"Estamos trabajando, ahora no podemos dar una fecha fija", acotó sin dar más detalles.



Campero manifestó que se realiza una evaluación como Ministerio de Salud a nivel macro, porque se considera que es importante que esas normativas vayan coherentemente a la regulación de aranceles.



Recordó que las principales causas que impulsaron a las autoridades de salud a comenzar a trabajar ese paquete normativo, son las denuncias por supuestos cobros excesivos tanto en consultas como en curaciones.