¡Cuidado! Antes de ejercitarse se debe comer

En ocasiones, consejos en Internet o amigos, podrían asegurarnos que hacer ejercicio sin haber comido nada antes es una buena opción para bajar de peso rápidamente. Sin embargo, esto podría tener efectos perjudiciales para la salud.

El argumento es que si no comes, el cuerpo empieza a quemar las calorías que ya tiene y no las que se hayan consumido en el momento. De esta manera, si funcionara con esa lógica se bajaría de peso más rápido.

El portal Gizmodo, hizo un análisis basado en diferentes estudios científicos, y determinaron que al ejercitarse sin haber comido antes, luego del ejercicio hay más probabilidad de que den ganas de comer. En cambio, si hay algo en el estómago el cuerpo consume menos alimentos y puede haber mejor digestión.

Otra de las consecuencias es que podría haber una disminución de la masa muscular, la cual podría ser difícil ya que con el ejercicio se pueden quemar las reservas de glucógeno del cuerpo.

Por estas razones, es importante no estar en ayunas para al final no terminar agotado y con mucha hambre. Además, con el tiempo puede sufrir de enfermedades como la gastritis, entre otras.