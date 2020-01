Habilitarán servicios de emergencias en el feriado

Diferentes servicios de emergencias de los hospitales, Alcaldía, Policía, Unidad de Bomberos y otras instituciones se mantendrán en funcionamiento durante el feriado navideño; sin embargo, estas entidades también dan algunas recomendaciones a la población para evitar riesgos personales, para la familia y el hogar.



Las autoridades sanitarias garantizaron la atención en los hospitales de la capital cruceña. El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, informó de que todos los hospitales de tercer nivel brindarán atención médica normal, excepto la consulta externa.



“La emergencia estará activa, al igual que la terapia intensiva y la atención médica interna, porque hay médicos, bioquímicos y enfermeras que estarán de turno”, explicó Urenda.



La Unidad de Bomberos, grupos de rescate de la Gobernación y el Departamento de Emergencia Municipal de la Alcaldía también tendrán personal de turno para atender los casos de emergencia, lo que hará que muchos pasen la Nochebuena en sus fuentes de trabajo.

Para disminuir riesgos

Roxney Borda, responsable del DEM, dio algunos consejos para prevenir incidentes que puedan empañar la celebración.



Por ejemplo, a las personas que tienen previsto viajar recomienda, si tienen gas domiciliario, que no se olviden de cerrar las válvulas de paso; y si tienen garrafas con gas, hacer lo mismo. De igual manera hay que desenchufar todos los equipos electrónicos que se tienen en la casa, como televisores y cargadores.



Antes de emprender viaje, hay que revisar que el vehículo no tenga problemas técnicos y disponga de extintores, triángulo, llanta de auxilio, herramientas y el botiquín médico.

Cuidado con los niños

Por su parte, las autoridades que están aplicando el Plan Navidad en los mercados recomiendan a los padres que acuden con sus hijos a estos centros no descuidarlos ni un segundo, pues pueden extraviarse o sufrir un accidente. También deben tener cuidado con el uso de los fuegos artificiales, que pueden ocasionar lesiones, por lo tanto los niños no pueden manipularlos sin la supervisión de un adulto. Hasta las estrellitas, que parecen inofensivas, provocan quemaduras.

Se recomienda no reventar petardos en sitios donde se pueda desencadenar un incendio