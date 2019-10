Visten a un alcalde en La Paz con manta y pollera

Con una manta amarilla, una pollera del mismo color, un sombrero "borsalino" y un aguayo, así fue vestido el alcalde de Caquiaviri, Bruno Álvarez, según una imagen difundida hoy por el diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe.



Según el opositor, las prendas de uso típico de la chola boliviana fueron usadas como "castigo" que los comunarios de la provincia Pacajes, por la "mala administración" de recursos económicos para obras en esa parte del país.



"Bruno Álvarez, viéndose descubierto el martes anterior, le vistieron de pollera, de mujer. Le dijeron que no se haga manejar por su hermana", relató el asambleísta a radio Erbol. La familiar del burgomaestre es la diputada del MAS, Adela Álvarez.



De acuerdo con Quispe, la asambleísta oficialista está en las lista de proyectos observados del Fondo Indígena, que desató un escándalo por corrupción hacia personas ligadas con el Gobierno del presidente Evo Morales.



El concejal de Caquiaviri, Ángel Gutiérrez, aclaró que fueron comunarios de la marka Achiri, quienes sancionaron al Alcalde, porque supuestamente no destinó recursos que correspondían a su región y no así el manejo de dineros del Fondo, cita la emisora.



Lamentó la “humillación” que recibió el Alcalde y aseguró que las autoridades municipales de Caquiaviri ejecutan obras en Achiri, por lo cual la protesta es injustificada. El peculiar "castigo" fue aplicado el pasado martes.