Sepa cómo crear su propio videojuego

Lumberyard es un software totalmente gratuito, tanto su descarga como el uso del mismo, pero claro esta, siempre dentro del ecosistema de servicios de la nube Amazon Web Services. Con este "bebé" podrás hacer lo que quieras dentro del mundo digital y de entretenimiento, obvio, tendrás que tener conocimiento sobre informática.



Este motor se basa en el CryEngine de Crytek que además de todas las tecnologías incluidas en la licencia, tiene algo bastante útil para los desarrolladores en todos los aspectos como crear la nueva capa de redes con la que los ingenieros podrán trabajar para crear juegos multiplayer.



También tenemos a Wwise LTX, un nuevo e innovador motor de sonido. En otras palabras, se dispone de un sistema modular para añadir componentes al motor y al videojuego conforme se vayan creando, lo cual es maravilloso.



Actualmente Lumberyard cuenta con una integración total con la plataforma Twitch, tanto en lo relacionado con las funciones de chat como a la retransmisión de vídeos, y, aunque no se obligan a utilizar los servicios o servidores de Amazon Web Services, los desarrolladores no podrán utilizar servicios procedente de empresas tales como Google o Microsoft, así se explica en la plataforma TecnoMagazine.



De esta manera, aunque la herramienta sea totalmente gratuita para el desarrollo, si luego se quiere hacer un juego con algún tipo de servicio de Internet (por ejemplo, la descarga de actualizaciones o los modos multijugador) se tendrán que adquirir, obviamente previo pago, los de la nube de Servicios de Amazon.



Por el momento, el motor se encuentra en una fase beta, pero el mismo ya es totalmente operativo y libre para su descarga, al igual que también lo es su código fuente.



Lumberyard puede soportar plataformas tales como: PlayStation 4, Xbox One, y PC, pero muy pronto también soportará los juegos de iOS y Android, así como también para Mac y Linux.