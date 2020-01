La Inteligencia Artificial une a grandes de la web

Los gigantes de la tecnología Facebook, Google, Microsoft, Amazon e IBM anunciaron la creación de la “Asociación para la inteligencia Artificial” con el objetivo de estudiar el crecimiento de la inteligencia artificial para evitar malas prácticas en el futuro.



El objetivo de esta unión es el de estudiar y formular mejores prácticas en tecnologías de inteligencia artificial, y a la vez intercambiar ideas para que su desarrollo sea realizado de una forma más ética y sin causar daño a la sociedad y medio ambiente.



También buscan mejorar la información que el público y los Gobiernos tienen sobre el desarrollo de esta rama de la computación.



Sin embargo el anunció genero sorpresa al notar la ausencia de dos grandes compañías como son Apple y Twitter, aunque, Microsoft aún no pierde la esperanza de que ambas se unan a la asociación.



Dentro de la alianza no sólo estarán los grandes de la tecnología si no también distinguidos académicos, especialistas en política y organizaciones sin fines de lucro.



"Cuando se presentó la alianza la Universidad de Stanford presentó un informe sobre qué pasó con la Inteligencia Artificial en el pasado y qué sucederá con ella en el futuro", señaló Marcela Riccillo especialista en Inteligencia Artificial.



En este sentido, la especialista diferenció la Inteligencia Artificial -que sí existe- de la Inteligencia Artificial Completa (o "superinteligencia"), que no existe y tampoco es seguro que exista en el futuro.



"Es muy importante entender esta diferencia porque la primera representa un enorme potencial para ayudar a los humanos, mientras que la segunda no existe ya que implica una conciencia artificial, es decir un ser artificial que tenga decisión", aclaró Riccillo.