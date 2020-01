De los 21 ministros de Evo, 18 tienen títulos de licenciatura

La mayoría de los miembros del gabinete del presidente Evo Morales concluyeron sus estudios universitarios. De los 21 ministros, 18 certifican o dicen que son profesionales, incluso dos de los miembros del Ejecutivo fueron rectores en dos de las principales universidades públicas del país.



El nivel de instrucción de los colaboradores del jefe de Estado surgió en los últimos días después de que el exsenador y disidente del MAS Filemón Escóbar denunciara que el ministro de Minería, César Navarro, no es abogado, como se mencionaba en algunos documentos oficiales.

Este caso se sumó a la polémica surgida con el vicepresidente Álvaro García Linera, que tuvo que admitir que no concluyó sus estudios de licenciatura en Matemáticas en la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), como se suponía, ni tampoco contaba con un título de licenciado en Sociología.



El dato se confirmó a principios del año, cuando un reportaje de la agencia ANF logró confirmar que García Linera no figuraba en el registro de graduados de la UNAM, pese a que en más de un documento oficial suyo aparecía el título de licenciatura con su nombre.



Los que no declaran título

Entre los 18 ministros que declaran tener un título profesional no figuran el de Minería, César Navarro, ni el de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, quien relata que fue postulante a la Normal y que en 1985 accedió a una beca para estudiar en la Escuela Nacional de Formación de Cuadros Aniceto Pérez, en Cuba, pero que no realizó estudios universitarios.



Tampoco se incluyó a la ministra de Comunicación, Marianela Paco, quien en su currículum oficial, colgado en la página de su despacho, dice que estudió Comunicación y Derecho en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, pero pese a la insistencia de este medio no confirmó si concluyó o no sus estudios.



Las profesiones

En el gabinete del presidente Evo Morales hay siete abogados, cinco economistas, un médico, un sociólogo, un cientista político, un ingeniero electromecánico, un ingeniero civil y un militar en retiro.



En un primer grupo están los que a partir de su título han ejercido la docencia. Es el caso del ministro de Educación, Roberto Aguilar, economista de profesión y con más de 20 años en la docencia universitaria y exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). “Por eso conozco muy bien el cargo que ejerzo”, dijo el también exconstituyente del MAS.



El titular de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, concluyó sus estudios en Economía en 1991 en la UMSA; fue catedrático de pre y posgrado en universidades públicas y privadas del país.



Hugo Siles Núñez del Prado, ministro de Autonomías, obtuvo su grado de licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Córdoba (Argentina) y posteriormente fue catedrático de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), de Santa Cruz, y de la privada Universidad Nur.



Su colega Reymi Ferreira se formó en Derecho. Ligado al Partido Socialista-1, del desaparecido líder Marcelo Quiroga Santa Cruz, el ahora ministro de Defensa fue dirigente universitario y ejerció la docencia desde 1994. Fue también vicerrector y rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno e, igual que Siles, dictó cátedra en la Nur y en otras privadas cruceñas.



Carlos Romero, ministro de Gobierno, mostró a EL DEBER su título profesional de abogado, emitido por la Universidad Mayor de San Andrés el 21 de septiembre de 1995.



En su hoja de vida oficial destaca que desde su juventud se relacionó con movimientos sociales y que desempeñó cargos dirigenciales en la UMSA.



A través de los registros del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (Icalp) se confirmó el título de otros integrantes del equipo de Evo Morales. Es el caso del ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, que tiene la matrícula 566. Obtuvo su título el 23 de enero de 1992 en la UMSA y está especializado en Derecho Civil, Tributario, Laboral y Administrativo. La ministra de Transparencia,?Lenny Valdivia, estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón y se graduó el 3 de septiembre de 1996; también ejerció la docencia universitaria.



La ministra de Medioambiente y Agua, Alexandra Moreira, obtuvo su grado de licenciatura en Derecho de la Universidad Católica Boliviana de La Paz. Su matrícula es la 6012, obtuvo su título el 10 de marzo de 2004 y se especializa en medioambiente.



El exgobernador de La Paz y actual ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, es profesor de educación física. Se graduó de la Normal, pero además el 5 de abril de 2002 se graduó como abogado.



La ministra de Justicia, Virginia Velasco, no tiene registro en Icalp. Sin embargo, en una breve comunicación con EL DEBER señaló que se tituló como licenciada en Derecho en la Universidad Los Andes.



El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, es militar retirado, pero en su hoja de vida oficial señala que se dedicó al oficio de sociólogo y que tiene estudios de maestría en filosofía y ciencias políticas.

La ministra de Salud, Ariana Campero, se graduó en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana (Cuba) en 2011. El ministro de Culturas, Marko Machicao, obtuvo el título de economista en el Tecnológico de Monterrey (México).



El ministro de Deportes, Tito Montaño, es exfutbolista y la oficina de Personal de su despacho informó de que obtuvo el título de economista en la UMSA.



Los ministros del área económica estuvieron en Londres y Canadá. Empero, los gabinetes de prensa informaron de que el titular de Planificación del Desarrollo, René Orellana, es sociólogo; el de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, es ingeniero electromecánico; de Desarrollo Productivo, Ana Verónica Ramos, es economista y el de Obras Públicas, Milton Claros, es ingeniero civil