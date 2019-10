Se practicó la primera eutanasia en América Latina

Un colombiano de 79 años aquejado de un cáncer que le causaba terribles dolores y le había desfigurado el rostro fue sometido este viernes a la primera eutanasia legal que se realiza en Colombia y también en América Latina, donde es un asunto que sigue siendo tabú en la mayor parte de los países.



El procedimiento aplicado a Ovidio González en un centro

oncológico de Pereira fue posible gracias a que desde abril pasado existe en Colombia un protocolo para la muerte asistida elaborado por el Ministerio de Salud por orden de la Corte Constitucional.



Según el protocolo, al enfermo que cumple con los requisitos para

la muerte asistida se le aplica simplemente una potente sedación.



"Señores Oncólogos de Occidente S.A. Yo, José Ovidio González

Correa, con 79 años de edad, en uso pleno de mis facultados mentales

y de manera libre y voluntaria, manifiesto mi intención de que se me

realice la eutanasia. La anterior solicitud la hago bajo la gravedad

de juramento, con la convicción libre y absoluta del ejercicio de mi

derecho fundamental a morir dignamente", escribió el enfermo cuando

solicitó el procedimiento que hoy le produjo la muerte.



Este jueves un comité de expertos del centro médico pereirano aprobó la eutanasia solicitada por González, quien les pidió que se le hiciera cuanto antes para no seguir sufriendo.



La eutanasia en Bolivia



El código penal sanciona con una pena de uno a tres

años de reclusión la eutanasia, calificada como "homicidio piadoso",

aunque pueden considerarse atenuantes para bajar la condena o

incluso puede concederse un perdón judicial.



En otros países de América Latina la situación es la siguiente:



Argentina

Está prohibida la eutanasia, así como el llamado

"suicidio asistido", que se castiga como homicidio, pero desde 2012

está vigente la ley de "muerte digna" que garantiza el derecho de

los enfermos terminales a rechazar cirugías, tratamientos médicos o

de reanimación para prolongar su vida.



Brasil

La eutanasia tampoco es permitida y sólo se considera

la "ortotanasia", avalada por el Consejo Federal de Medicina, que

permite la suspensión del tratamiento o retirada de los equipos que

mantengan los órganos en funcionamiento de un paciente desahuciado.



México

Gracias a una reforma a la Ley General de Salud aprobada en 2008, se permite lo mismo que en Argentina y Brasil. Esa reforma llegó casi un año después de que la capital mexicana aprobara la Ley del Voluntad Anticipada o del "bien morir", que permite a enfermos terminales rechazar tratamientos médicos que prolonguen su vida.



Perú

No está permitida la eutanasia, pero el congresista

Roberto Angulo, del grupo parlamentario Dignidad y Democracia,

presentó en marzo pasado un proyecto de ley que despenaliza el

homicidio piadoso y declara de necesidad pública la implementación

de la eutanasia, sin que se haya votado hasta el momento.



Uruguay

La eutanasia es entendida como "ayuda al suicidio" y no es legal, según explicó a Efe Humberto Teske, abogado de uno de los implicados en el caso de los "enfermeros de la muerte", que en 2012 confesaron que habían acabado con la vida de 15 pacientes bajo su cuidado por "razones humanitarias". Los dos acusados fueron absueltos en febrero pasado por no existir "plena prueba de los hechos". Lo que sí es posible es que un paciente decida no recibir un determinado tratamiento de salud en el caso de padecer alguna patología terminal, incurable e irreversible amparado por una ley específica.