Para Chile no queda claro el apoyo de Perú a Bolivia por demanda marítima

Chile tomó nota del respaldo y solidaridad que Perú hizo conocer a Bolivia respecto al reclamo de reivindicación marítima, durante el primer Gabinete binacional de ministros, según comunicó hoy el Canciller de ese país, Heraldo Muñoz.



"Tomamos nota de esta declaración bilateral entre Perú y Bolivia (...) Las comunicaciones que tengamos que expresar a algún país la hacemos por los conductos diplomáticos que corresponde", afirmó la autoridad a medios de comunicación del vecino país.



Muñoz sostuvo que "no les queda clara la redacción porque hay una mención, una referencia, por ejemplo, en el uso de la fuerza que no atinamos a entender y luego, sin embargo, hay que valorar que se subraye el significado y la importancia del derecho internacional".



En la víspera, a la conclusión del encuentro bilateral con Ollanta Humala, Morales dijo que "a nombre del pueblo boliviano debe expresar una enorme satisfacción al pueblo peruano y a su presidente por la solidaridad y el respaldo al tema del mar, es una reivindicación del pueblo boliviano".



El Canciller chileno explicó que "hay otras menciones que no nos resultan totalmente claras y siempre sería útil en una declaración de esta naturaleza, particularmente en el caso de Chile que enfrenta un juicio en la Corte Internacional de la Haya".



Ratificó que ellos (el gobierno chileno) "no hacen declaraciones por la prensa. Si tenemos algo que decirles a un gobierno, lo hacemos por las vías que corresponde" y calificó de "sensible" el momento por la espera de un fallo en La Haya.



La declaración conjunta de Perú y Bolivia:,