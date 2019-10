100.000 millones de aparatos amenazan con saturar el internet

Los 100.000 millones de aparatos que, se estima, estarán conectados a internet en 2020 generarán "retos de enormes proporciones" a los proveedores mundiales del servicio, especialmente en América Latina, según cálculos del grupo francés de telecomunicaciones Alcatel Lucent y sus Laboratorios Bell.



"Son retos enormes que requieren las mejores soluciones", explicó Javier Eduardo Rey, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de la consultora, quien consideró que las necesidades de las empresas en comunicación "crecen y el mercado no ha sido lo suficientemente ágil e innovador" para satisfacerlas.



La demanda será 10 veces más rápida



Un escenario que, según las cifras de la multinacional, exigirá una demanda de video 10 veces más rápida que la actual, así como servidores "robustos" que deberán albergar millones de datos de unos 7.000 millones usuarios en diferentes soportes, como teléfonos móviles y computadoras, principalmente, y el internet de las Cosas.



"Hay soluciones en el mercado, pero son soluciones creadas para ciertas necesidades que, cuando tienen que escalar y dar mayores soportes, se quedan cortas", añadió el representante de Alcatel Lucent este lunes en una entrevista con la agencia de noticias Efe. El grupo francés brinda soluciones de conectividad a cientos de empresas en el mundo y se expande en América Latina.



América Latina tendrá más demanda



Precisamente aquí el impacto de las previsiones de crecimiento de conexión a internet se sentirán "con fuerza", debido a que, según el experto, el mercado latinoamericano ha sido "el que más ha crecido en términos de nuevos usuarios conectados en todo el mundo".



"Es la región que más crece en uso de redes sociales y de las que más están demandando soluciones, como las de vídeo que exigen aún más a las redes", explicó Rey, quien no descartó que del total de equipos conectados "un gran porcentaje estarán en Latinoamérica".



"Las empresas latinoamericanas no están preparadas y lo peor es que muchas creen estar preparadas y no lo están", sentenció Rey.



Deficiencias a ser superadas



Uno de esos temas deficientes es precisamente los fallos en la seguridad de los datos de los usuarios latinoamericanos en internet, una posibilidad de la que "no están exentos" y que requiere "una mejor arquitectura de red para garantizar acceso a la información".



"Nuestra principal recomendación pasa por no subestimar el impacto, cada vez mayor, de la necesidad de sus empleados y clientes de tener acceso a la información y contenidos de forma remota con la misma calidad de servicio y experiencia que si estuvieran sentados en su oficina", añadió Rey.



Alcatel-Lucent, con sede en París, es una corporación nacida como resultado de la fusión de la francesa Alcatel y la estadounidense Lucent Technologies, que provee hardware, software y servicios para proveedores de servicios de telecomunicaciones y empresas.