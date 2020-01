Lagunillas espera beneficios del gas natural de Incahuasi

Un santuario de la Virgen de Urkupiña es el actual límite entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca en la serranía de Incahuasi. Llegar al lugar no es nada fácil. La inmensa cordillera es empinada, casi vertical. La gigantesca fortaleza natural fue en la antigüedad una muralla fronteriza entre el Imperio incaico y los chiriguanos. Hoy en día, el rico reservorio gasífero que brota de sus entrañas es motivo de disputa entre ambas regiones. Unos lo llaman el gas bendito, otros lo denominan el gas maldito.



El camino que va desde la localidad de Ipati a Lagunillas (capital de la provincia Cordillera) en Santa Cruz, y luego a Villa Vaca Guzmán, más conocida como Muyupampa, está en plena construcción. La riqueza gasífera parece acompañar el desarrollo de esa región. No obstante, ambos municipios son considerados pobres.



Máquinas de la empresa José Cartellone trabajan durante todo el día en medio de los cultivos de maíz y el ganado. Pasar por Caraparicito es respirar gas. Ahí surge el imponente megacampo de gas descubierto por la petrolera francesa Total. Una vez se trepa el abra, en la cima de la cordillera surgen murallas a ambos lados de la vía, se pasa la línea fronteriza y se llega a Muyupampa.



Los pobladores de Lagunillas, la TCO de Alto Parapetí y los camireños en el departamento de Santa Cruz están felices por la noticia divulgada por la estatal YPFB, que confirmó que el 100% del reservorio les pertenece y aseguran estar dispuestos a defenderlo.



Sin embargo, las autoridades del municipio Villa Vaca Guzmán, primera sección municipal de la provincia Luis Calvo, insisten que parte de ese reservorio es compartido y por lo tanto les pertenece. Afirman que la lucha apenas comienza y culpan a su gobernador, Esteban Urquizu, y sus líderes cívicos de no saber defender los intereses de su región con anticipación.



Bendición para Lagunillas

A la cabeza del alcalde de Lagunillas, Héctor Contreras; el presidente cívico, Edilfonso Cibauti; los movimientos sociales; las capitanías de Alto Parapetí e Iupagusu; OTB; campesinos y cívicos, este municipio, que no cuenta con hospital, gas domiciliario y tiene malos servicios básicos, se declaró en emergencia para hacer prevalecer el informe emitido por la firma canadiense GLJ Petroleum Consultants Ltd.



Situado a 285 km de la capital cruceña, esta región tiene unos 7.000 habitantes. Su principal actividad es la agricultura. Destacan los cultivos de maíz, frejol, maní, zapallo, sandía y yuca, pero todo es subsistencia. Como subproductos se obtiene queso, leche y harina de maíz. Su producción agrícola es minifundista.



“Vamos a hacer respetar nuestro derecho. El límite natural es la serranía del Incahuasi. El reservorio es una bendición para Lagunillas. Nosotros no aceptamos presiones de Chuquisaca de que quieran introducirse a nuestra región”, sentenció Contreras.



El criterio es compartido por Gerardo Aramayo, responsable de Infraestructura de la TCO de Alto Parapetí.



Muyupampa, en alerta

Un puñal en el corazón. Así definen las autoridades de Muyupampa los estudios sobre el megacampo. Cinco municipios del chaco chuquisaqueño, Villa Vaca Guzmán, Macharetí, Huacaya, Hucareta y Monteagudo, se declararon en emergencia.



Roberto Balderas, líder cívico de la región, rechazó los resultados técnicos divulgados por GLJ Petroleum Consultants Ltd. y anunció un cabildo la próxima semana para definir las medidas de presión. No descartó un bloqueo de vías.



Los municipios exigen la renuncia del presidente de YPFB, Guillermo Achá, y del ministro de Autonomías, Hugo Siles.



“Aquí no hay nada definido. El límite no es la cumbre. Tenemos documentación agraria que demuestra que el reservorio es compartido. Le he mostrado al gobernador Urquizu estos papeles, pero lamentablemente no hace nada. Él ha tenido siete años para hacer gestiones sobre los límites y recién se quiere preocupar. Somos un municipio pobre y nadie hizo nada”, sintetizó el directivo cívico



Contraparte para vía fue con base en límites

La carretera Zudáñez-Padilla-Monteagudo-Ipati (ruta 6) tiene una inversión total de Bs 437,5 millones, de la cual la contraparte del Gobierno Departamental de Santa Cruz es de Bs 63,7 millones. La inversión en la construcción del túnel de Incahuasi asciende a Bs 92,4 millones, siendo la contraparte de la Gobernación cruceña Bs 35 millones, según informes del municipio de Lagunillas y confirmado por el gobierno local.



Los informes señalan que la distribución de las contrapartes de ambos gobiernos departamentales se realizó con base en el límite existente, es decir, de la alta serranía del Incahuasi. Los convenios están firmados por los gobernadores de ambas regiones.



La obra estrella es el túnel de Incahuasi, financiado por el Estado, con crédito de la CAF en un 72% y las gobernaciones de Chuquisaca y Santa Cruz, que aportan con el 13,7%, cada una.



Esta vía subterránea se constituirá en una de las más grandes del país, convirtiéndose en el eslabón que permitirá la vinculación entre Chuquisaca y Santa Cruz, y consolidará un corredor hacia la frontera de Paraguay y Argentina.



El objetivo del proyecto es desarrollar e impulsar la actividad productiva, comercial y turística de ambas regiones.



Con el proyecto se benefician los municipios chuquisaqueños de Huacaya, Huacareta, Monteagudo, Villa Vaca Guzmán.

En el territorio cruceño, los favorecidos son la provincia Cordillera, especialmente Lagunillas, Caraparicito, y la ciudad de Camiri.