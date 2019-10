Dos mujeres van por el papel de James Bond

Justo cuando se rumorea sobre la posible renuncia de Daniel Craig al personaje de James Bond, actrices de Hollywood como Gillian Anderson y Priyanka Chopra han mostrado su deseo de cambiar el sexo al personaje y hacerlo suyo.



Chopra, en extractos avanzados hoy de una entrevista con la revista Complex, contestó de esta manera a la pregunta de si le gustaría ser una "chica Bond": "Me lo dicen constantemente, pero paso de eso. Yo quiero ser Bond".



Recientemente, Anderson, estrella de la serie "The X-Files", fue tema del momento en la red social Twitter cuando se hizo eco de un póster hecho por un fan en el que aparecía como protagonista de una nueva entrega del agente 007.



"Se llama Bond. Jane Bond. ¡Gracias por todos los votos! Y lo siento, no sé quién hizo el póster, pero me encanta", escribió en su perfil oficial, acompañado de la etiqueta #NextBond (próximo Bond).



Lo cierto es que no hay confirmación oficial sobre la supuesta renuncia de Daniel Craig, y que los nombres que han sonado como los principales candidatos a sucederle, como Tom Hiddleston e Idris Elba, deberán seguir esperando su turno por el momento.



Hiddleston ha comentado que "nadie" le ha comunicado nada al respecto, en tanto que Elba ha señalado que si finalmente ocurriera, sería la prueba de que existe "conexión entre los seres humanos".

"Cuando todo el mundo desea algo, se puede lograr", afirmó.



Craig, según informó el diario Daily Mail el 19 de mayo, habría rechazado 68 millones de libras (88 millones de euros) por protagonizar dos películas más del agente James Bond.



Horas después, fuentes consultadas por BBC News indicaron que Craig no ha tomado ninguna decisión final al respecto.



"Spectre" (2015) fue la última cinta que realizó y su cuarta interpretación como el agente con licencia para matar, en donde compartió protagonismo con Léa Seydoux, Christoph Waltz y Monica Belluci.