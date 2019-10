Costas asegura que Santa Cruz será ingobernable ante mafias y cárteles

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por el Movimiento Social Demócrata (MDS), Rubén Costas, afirmó que la situación de violencia que vive el departamento apunta a ser un "estado ingobernable y sin destino", si no se toman las acciones que a cada nivel de estado le corresponde.



“Mafias internacionales, cárteles, eso es lo que está sucediendo y si no hay una responsabilidad, seguramente esto se va a convertir en un estado ingobernable y sin destino, que es lo que sucede en muchas partes de México”, indicó Costas a los medios de comunicación.



El candidato, que busca la reelección a la Gobernación, reiteró su interés en crear la guardia departamental que tiene como propuesta en su Plan de Gobierno, esto ante la falta de resultados al apoyo brindado a la Policía.



“Si nos dejamos de celos…, si nos deja (el Gobierno central) hacer una guardia departamental como tenemos planificado y no nos la han permitido hacerla, pero que está dentro de nuestro programa. Va a estar la imperiosa necesidad de organizar está guardia y vigilancia”, afirmó el exgobernador en declaraciones a medios de comunicación.



Costas también compartió esta preocupación en su cuenta oficial de Twitter.



La situación de violencia que vive #SCZ, apunta a ser ingobernable y sin destino si no se toman las acciones que cada a nivel le corresponde— Rubén Costas (@RubenCostasA) febrero 25, 2015



